Diálogo venezolano en suspenso

EFE Caracas.

– El diálogo entre el Gobierno de Venezuela y la oposición continúa en “suspenso”, luego de que el antichavismo afirmara hoy que no se producirá la reunión de mañana en República Dominicana, mientras que el país fue declarado en suspensión de pagos o “default” por varias calificadoras de riesgo.

El parlamentario opositor Luis Florido, negociador en este proceso, informó hoy que no se producirá la reunión prevista para este miércoles, debido a que “hasta la fecha” no se ha invitado a los cancilleres que ellos exigieron para reanudar las conversaciones.

“¿Qué es lo que hemos visto? Que no se ha invitado a los cancilleres hasta la fecha por tanto no se puede producir el proceso de negociación internacional hasta tanto no se invite, evidentemente, a los cancilleres”, dijo el diputado a periodistas desde la sede de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).

Florido destacó que un proceso de “negociación internacional” requiere de la presencia de los Estados que estén implicados en ella, y que sin eso no será posible.

“Estamos buscando una fecha de agenda donde todos puedan concurrir de manera que el proceso inicie con buen pie y termine con buen pie”, agregó Florido.

