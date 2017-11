Hoy se inaugura el albergue Carmelita Ballesteros

POR LUIS MONTES DE OCA Noticias En la víspera de la inauguración del Centro de Asistencia Social Carmelita Ballesteros, Karina Castro, presidenta del DIF, se abre a sus emociones, comenta, ríe, guarda momentos de solemnidad y destaca: es un compromiso cumplido… ahora voy por los adultos mayores, es un sueño, pero mañana (hoy) es la cristalización de una promesa.

—Para muchos es difícil construir una casa, pero tú estás construyendo una casa para todos.

Es una necesidad, pero también un reconocimiento a Carmelita Ballesteros, una mujer reconocida, respetada y querida por Querétaro.

¿Cuáles son tus pensamientos a unas horas de la inauguración? —Me siento sumamente agradecida con la vida, con mi mamá, María del Rocío Alegría.

Ella fue la que me impulsó para estar hoy aquí, hay una historia atrás de este proyecto, que nadie sabe: todo inicia en una plática con mi mamá, al comentarle la situación que encontré la primera semana de estar en el DIF Estatal al redescubrir lo que era Caminando Juntos.

Le dije que venía triste, consternada por la situación que había visto de las condiciones en que se encontraban esos niños.

Fue una plática con un café en la cocina de la casa, le dije: Ma, me gustaría hacer algo.

Respondió, por qué me dices me gustaría.

Hazlo.

Le dije que era un reto muy grande, que me asustaba el hecho de no poder cristalizar ese sueño.

Pero ella respondió a estas dudas: siempre has sido una mujer de retos, una mujer de temple.

No lo veas como un sueño, sino como un gran reto y asúmelo…me le quedé viendo y cuestionó: ¿a qué le tienes miedo?…

Es recurso, es trabajo, respondí, pero insistió: cualquiera de las dos cosas, siempre las has sabido lidiar.

Hazlo, prométeme que lo vas a hacer.

En ese momento le prometí que lo haría y —la recuerdo— me dijo, sí, pero lo vas a hacer por ti, no por mí.

Me comprometí: lo voy a hacer —le dije— gracias a ti, a lo que me has enseñado, a lo que me has inculcado.

“Quiero ver el día de mañana que tengas un hogar, tal si fuera tu casa, con tus hijos, para estos pequeños que están institucionalizados”, recuerdo sus palabras.

Sí me siento muy orgullosa.

Si es un gran reto, es un gran sueño cumplido, con lo que un día le prometí a mi mamá, que hoy lo ve dese otra perspectiva, desde otro lugar, pero sé que está sumamente orgullosa, desde donde esté me ve y debe estar orgullosa, me bendice.

Y sí, agrega, construir una casa es una gran ilusión, que implica un reto anímico, financiero.

Hoy puedo decir que tengo un lugar en este Centro de Atención Social Carmelita Ballesteros y, cristalizo los pasos de alguien que sentó bases en este Querétaro.

—Y recordada siempre con mucho cariño, más que por lo que daba, porque Doña Carmelita Ballesteros lo manufacturaba.

—Los “dones navideños”, aunque la historia está plasmada en una placa al inicio de este centro, ella se juntaba con un grupo de señoras, sus amigas, tenía un voluntariado.

Todo esto me lo platica mi papá, Francisco Castro, porque realmente no la conocí.

He conocido de ella a lo largo de este caminar acompañando a mi esposo.

He caminado sobre las huellas que dejó mi abuela, Carmelita Ballesteros.

Hoy cristalizo algo que ella empezó hace muchos años y que es una realidad.

Esos dones navideños como les llamaba, eran ropa tejida, buscar la colaboración con los apicultores del estado para inyectar miel al pan, a fin de que los desayunos escolares fueran con mayor nivel nutricional y muchas de las cosas que hacía, eran elaboradas en casa… —Pañales bordados… —Sí, ropa, zapatos, algunos juguetes propios de la época, así que hacía las tardes de tejido con sus amigas.

Los dones navideños pasaron a ser una parte importantísima, porque su corazón era de los niños.

—Esto ha sido cumplir a tu abuela, a tu mamá… y de aquí en adelante, ¿es Karina y sus sueños? —Definitivo.

Tocas una parte muy importante.

Lo he declarado: esta administración durará seis años, ya llevo muchos años acompañando a Pancho en este caminar político, pero si algo es importante para Karina Castro es trascender y hoy estamos hablando de eso, hoy trasciende Karina Castro, sienta una base, un precedente con la niñez queretana y eso me llena de emoción, de orgullo, porque quiero que el estado sepa la importancia que tiene para mí, mis hijos, porque estos pequeños institucionalizados son mis hijos y los adopté desde el primer momento, qué más puede esperar una mamá para sus hijos: lo mejor, y es un sueño realizado, de los muchos que tengo y espero cumplir… —¿Qué sueñas? —risas.

—Bueno, como cualquier mujer tengo muchos sueños, el bienestar de mis seres querido es uno y ahora buscaré las formas, las plataformas, para poder llegar a nuestros adultos mayores.

Mi mamá que desde algún lugar me está viendo, lo sabe, muchas tardes platiqué con ella y le decía que mi anhelo era tener un Querétaro de igualdad tanto para los niños como para los adultos mayores.

Así que muy probablemente este sueño que apenas se está construyendo será para los adultos mayores… —¿Un albergue, una casa de día? —No sé, estamos estudiando las necesidades.

Para mí es sumamente importante que un adulto mayor se sienta comprendido, querido y parte funcional del desarrollo de un estado, porque son ellos los que nos enseñan.

La verdad es que no tengo cómo agradecerle a mis abuelitos que me adoptaron como nieta, hace unos años y que trabajo con ellos, muy de la mano.

—¿Es un sueño, un proyecto? —Es un sueño y un proyecto: necesito hacer sentir a los adultos mayores que son el pilar de las familias, de las estructuras que conforman el estado de Querétaro… —Y que son vejados a veces… —Exactamente, ahí es donde pienso invertir todo mi tiempo, todo mi esfuerzo del año que entra, tengo muchas ganas de que este sueño se cristalice, lo estoy preparando, lo estoy soñando, pero una casa es real, si la vida me ha dado la oportunidad de contar con unos padres y aunque mi mamá ya no está conmigo, tengo a mi padre a mi lado y de él aprendo todos los días ese temple, esas ganas de superarse, de estar activo y esas ganas de ser un líder de una familia porque finalmente los adultos mayores son los líderes, son las puntas de lanza delas familias.

Como generaciones abajo tenemos que aprender a reconocer el valor, la fortaleza, la inteligencia, que tienen nuestros adultos mayores, entonces hay que darles la importancia, la relevancia, que son, además de un futuro promisorio, porque tenemos atletas de alto rendimiento, es importante bajar la guardia, tener la humildad de escucharlos y de seguir sus pasos, ahí va el proyecto: “seguir los pasos de nuestros adultos mayores”.

Me encanta.

—A unas horas de la inauguración, de la visita del a primera dama de México, Angélica Rivera, la prensa nacional, la local, cámaras, micrófonos, grabadoras, el boato todo… ¿Cómo te sientes? —Me siento muy orgullosa, también y lo tengo que decir cansada, han sido muchos meses de arduo trabajo, esfuerzo por parte de mí equipo.

Me siento muy agradecida con la vida por tener esta oportunidad, de verdad nunca imaginé encontrarme a horas de poder decir: mamá, seguí tu consejo y no me equivoqué y, decirle a mi papá que la deuda está saldada, esa deuda que dejó su mamá y que hoy se ve cristalizada en su hija; estoy muy contenta… muy nerviosa pero siento que eso es normal, pero creo que si algo puedo compartir con todas las personas que van a leer esta entrevista, que van a ver Noticias, es decirles, que soy yo, que es un proyecto muy de Karina y que realmente me siento orgullosa y feliz, por lo que he logrado de la mano de mi familia, con mis hijos que han sido fundamentales en este proyecto y de la mano con mi papá.

Si me preguntas cómo me siento… me siento orgullosa del día de mañana (hoy) poder caminar de la mano de mi padre, que es una sorpresa para él, que sabe que existe el Centro de Asistencia Social Carmelita Ballesteros, porque conoce una parte, pero no sabe lo que le espera mañana (hoy).

Me siento orgullosa, porque pongo en práctica lo que en algún momento él me platicó que fue su mamá: Carmelita Ballesteros.

Comentarios

comments