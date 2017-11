Disneylandia abre celebración navideña con toque mexicano

Notimex Con toques mexicanos y latinos, Disneylandia dio inicio este fin de semana con la temporada navideña en sus centros de atracciones del sur de California con la celebracion “Las fiestas comienzan aquí”. Desde el viernes pasado con el lanzamiento oficial de la temporada navideña que estará hasta el 7 de enero en los parques de Disneylandia y Disney Adventure se vieron llenos por la presencia de miles de asistentes.Los toques mexicanos están en el “Disney ¡Viva Navidad!” con música de mariachi y bailarines de jarabe tapatio, enormes figuras típicas de un carnaval entremezclados con los personajes de Disney como Mickey, Minie, Pato Donald y Panchito de Mexico que se contonean en los bailes tipicos mexicanos, El nuevo Holiday Sunset Concerts frente al enorme carrusel con el rostro de Mickey se ofrece la música navideña, de blues y rock de Phat Cat Swinger y el ganador del Grammy el Mariachi femenil Divas en Paradise Park.

En las áreas de comida, se ofrecen platillos elaborados por un chef mexicano como los tamales de ternera a la plancha con salsa roja picante, cordero estofado con coliflor mediterranea, pay de camote, así como de fruta y nueces. El “Festival of Holidays”, regresa con las imágenes, sonidos y sabores de diferentes festividades culturales y ¡mucha magia Disney!. Descubre las celebraciones que inspiraron la Navidad, Hannukah, Diwali, Kwanza y en su momento el Día de Reyes.

En el llamado lugar más feliz de la Tierra también se ofrece una nueva diversión en “Cars Land” en donde los autos humanizados tienen toques con gorros navideños además de decoración a tono con el espíritu navideño. Los visitantes podrán disfrutar el nuevo Mater’s Jingle Jamboree y Luigi´s Joy to the Whirl, junto con tradiciones festivas que regresan como ‘World of Color – Season of Light’ y el desfile “A Christmas Fantasy”.