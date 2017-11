Reunión en breve con el Gob. para trabajar el tema del presupuesto

POR JAHAIRA LARA Noticias Luego de que el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién anunciará un incremento en el presupuesto de egresos del nueve por ciento para el próximo año; la rectora electa de la Universidad Autónoma de Querétaro para el periodo 2018-2021, Teresa García Gasca, confió en que esto permitirá al Estado otorgar a la institución el presupuesto que demanda para continuar su crecimiento. De acuerdo con la académica, durante la primera reunión que mantuvo con el gobernador como rectora electa, se acordó trabajar en breve el presupuesto universitario, así como mantener el respeto a la institución.

Aunque reconoció que se abordó la promesa de campaña realizada por el mandatario estatal de otorgar un incremento presupuestal anual a la UAQ del 10 por ciento, aseguró que actualmente el objetivo de la institución es lograr la aprobación de la iniciativa de ley para contar para el próximo año con el tres por ciento del presupuesto estatal. “Esperamos que el estado responsa favorablemente para la universidad, el estado recibió un nuevo por ciento adicional sobre lo que se le había otorgado y esperemos que el gobierno estatal nos apoye con el presupuesto que necesitamos (…) Hasta el momento me ha mostrado una disposición de apertura, pero no hay nada en concreto; en esta primera reunión se habló de la pequeña promesa de campaña del 10 por ciento, pero no estamos en ese tenor nosotros ahora”.

García Gasca se dijo confiada de que los integrantes de la LVIII Legislatura considerarán de forma sería la solicitud de los universitarios de un presupuesto justo y se valorara la iniciativa de ley de otorgar el tres por ciento fijo –respaldada por la firma de la comunidad universitaria, sociedad en general, además de actores políticos-; luego de que afirmó que podría considerarse negociar hasta un 2. 5 por ciento de lo que reciba el estado anualmente. Para este 2017, explicó, la Autónoma de Querétaro recibió lo equivalente al 1.78 del presupuesto, sin embargo, el recursos no fue suficiente para cubrir las necesidades de la universidad, por lo que es necesario encontrar las soluciones.

Finalmente, calificó de un error, una falta de responsabilidad y de visión el que el diputado local por el Partido Acción Nacional, Erick Salas, asegurará que las firmas recabadas por la comunidad universitaria a través de la campaña “Yo X la UAQ”, no incidirán en la decisión de los diputados para la aprobación del presupuesto de egresos del estado de Querétaro para el ejercicio fiscal 2018. “Me parece desafortunada la declaración del diputado Salas, no es una cuestión desafortunada, sino lamentable por parte de él desechar y hacer menos esta solicitud no universitaria, sino ciudadana. Cada firma es una voz y él está para escuchar a los ciudadanos, su papel no es defender una postura política, sino defender la voz de los ciudadanos y es lo que debería de hacer”, reiteró.

