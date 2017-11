Otra vez viene el Buen Fin

POR MA JULIA BRAÑA FERNÁNDEZ.

Estamos empezando noviembre y como ya es costumbre tendremos ofertas, se supone que es el fin de semana más barato del año. ¿Será? Es triste ver como en muchos lugares ya subieron todos los precios, especialmente de tecnología, para poder ganar bien, o hacer su “agosto” en Noviembre. ¿Por qué estas cosas pasan en México?, ¿Por qué, las ofertas no son de verdad?, ¿Por qué hacemos trampa? Cuando inventaron esto del buen fin, según entendimos, era una estrategia para activar la economía, era una buena idea para ayudarnos todos, tanto a los comerciantes, como a los consumidores, que al final del día todos, absolutamente todos, somos consumidores.

Se gasta un dineral en publicidad para atraer clientes, ayer oí en el radio que un almacén se anunciaba como del 6 al 22 como el “Buen Fin”, ¿Qué, no es un solo fin de semana?, o como las ventas nocturnas que empiezan a las diez de la mañana. Y ni es más barato, ni son ofertas de verdad y acabamos en lo mismo de siempre, el dinero se va al bolsillo de los mismos. El haber nacido de este lado del mundo, en una sociedad materialista, nos ha quitado la oportunidad de ver claramente, que es mejor, Ser, que tener.

Tenemos falsos valores y pensamos que tener es parte de triunfar, que así resolveremos todos nuestros problemas y hasta pesamos que esto nos va a dar paz y felicidad. Y echamos a perder lo mejor que tenemos, tratando de obtenerlo, nos olvidamos de vivir y de disfrutar las cosas que son gratis, las que no se compran, las que están al alcance de todos, las que no tienen nada que ver con el Dios Dinero y materialismo que nos hace su esclavo.

El amor, el cariño, la ternura, la sonrisa sincera de un niño, la inocencia, la espontaneidad, la empatía, una puesta de sol queretana, la luna de octubre, el viento rozando tu piel, un abrazo cálido, el cielo estrellado, los miles de tonos de verde que puedes ver en el cerrito, la salud, un dibujo de un niño, el recibimiento de tu perro, la llegada de los pájaros a los árboles por la tarde, una tarde con amigas, un café con tu pareja, el placer de tener que hacer todos los días, los nietos, la amabilidad, etc.etc., etc. Las mejores cosas de la vida, las que trascienden no se pueden comprar, no importa cuánto dinero tengas, ni que tan grande sea tu ego.

L o que realmente es preocupante lo que le estamos enseñando a nuestros hijos en la víspera de Navidad. Hagamos un buen fin de hermandad, de amor y de paz. Ayudemos a los que realmente no tienen nada. Este buen fin, mejor hazlo el bien fin, y ahora si haz trampa y alárgalo por lo menos hasta enero. Comentarios, escríbenos a fanatasy. qro@gmail.com o en Centro Preescolar Fantasy Bis.

