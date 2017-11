JCP: se espera un presupuesto similar a 2017 el próximo año

Se espera capacidad para que las cifras no impacten de manera negativa a Querétaro

IEGO ARMANDO RIVERA Noticias Se espera para 2018 un presupuesto similar al de este año en Querétaro, aseguró el coordinador de delegados federales de la zona occidente, Juan Carlos Padilla, quien recordó que debido a los sismos de septiembre el presupuesto federal en general se verá afectado, pero esperó que en Querétaro se tenga la capacidad para no generar un impacto significativo. El coordinador explicó que dentro de dos semanas se realizará la reunión con los diferentes delegados para revisar cómo se está terminando el año respecto a los presupuestos programados originalmente, y además obtener la información de lo que se tiene programado para 2018.

“No tengo en este momento las cifras, pero esperamos que para Querétaro, cuando menos si no incrementamos, podamos tener un presupuesto semejante al de este año”, dijo Juan Carlos Padilla. Recordó también que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha hablado de que la reconstrucción será cerca de los 50 mil millones de pesos, lo que impactará en general el presupuesto federal en su conjunto. “Para Querétaro cuándo va a afectar, no sé, pero espero que tengamos la capacidad para que Querétaro no tenga un impacto significativo y podamos contar con presupuestos semejantes para el año próximo. Va a variar de dependencia a dependencia, pero en su conjunto estoy optimista de que podamos tener un presupuesto semejante para el año próximo”, reiteró.

