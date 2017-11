DETRÁS DE LA FAMA Y GLAMOUR HAY UN SER HUMANO

Notimex La empresaria estadunidense Paris Hilton mostró al público mexicano que detrás de la fama, el glamour y la fortuna existe una mujer madura que no teme mostrar su lado humano, comprometido socialmente, mientras que reveló su interés particular en México. Para Hilton, la convivencia con el público es algo que “significa mucho para mí, me siento muy afortunada de tener fans tan leales, que genuinamente me aman y yo los amo mucho”, dijo en entrevista con Notimex durante el lanzamiento de su colección de calzado para dama otoño-invierno en la Ciudad de México.La empresaria reveló que a través del Internet procura la interrelación con los mexicanos, “siempre hablamos en redes sociales todo el tiempo”, dijo. Sin embargo, la convivencia física no deja de ser su favorita. “Es genial estar aquí en la vida real y poderlos ver a todos cara a cara, tomarnos fotos, hacerlos sonreír, hacerles el día es un sentimiento increíble. ” En tanto que su particular interés en México, es porque se ha convertido en uno de los mercados más importantes para su imperio de productos, que en su mayoría son artículos de belleza y moda.

Relación comercial que comenzó desde 2005, cuando vino a hacer la promoción de su primera fragancia: “Sí. He venido desde hace muchos años, desde que lancé mi primer perfume aquí hace casi 13 años y mis seguidores han sido muy leales desde que un nuevo producto sale, realmente lo disfrutan”. Por lo que expandió la presencia de su marca en la nación al ofrecer ropa, perfumes, bolsos y zapatos, puesto que la también Dj piensa que sus fans mexicanos y ella tienen el mismo estilo y la misma vibra y les gusta vestir similar.

Consolidarse como mujer de negocios no le fue fácil, y ahora que se le toma como tal gusta de estar al mando de “Paris Hilton” la marca, la cual tiene presencia mundial y ofrece 18 diferentes tipos de productos: “Estoy involucrada al cien por ciento, no sólo modelo para todos mis productos, sino que también los diseño, creo los conceptos para las sesiones de fotos y todo el negocio que lo rodea”, narró.

Agregó el afecto que tiene a su profesión: “Amo ser una mujer de negocios y estar a cargo al cien por ciento de mi marca”. Al considerarse afortunada en lo laboral, para la también actriz y cantante de 36 años, el retribuir a la sociedad, mediante su trabajo filantrópico, le es motivo de satisfacción y procura hacerlo tanto le sea posible: Ayudar a la gente “significa mucho, pienso que Dios me ha bendecido de tantas maneras.

Siempre he sido el tipo de persona que da de vuelta y cuando devuelves en la vida algo de lo que se te ha dado, se te regresa también. “Y el sólo sentimiento que me da cuando veo la sonrisa en el rostro de un niño, derrite mi corazón y me hace más feliz que cualquiera otra cosa. Estar en los 30 no significa nada si no haces algo para cambiar la vida de las personas y hacerlas feliz, es muy importante para mí ser de esa manera”, concluyó.

La reciente visita de la multifacética estrella a la República Mexicana duró más de una semana, tiempo en el que aprovechó para convivir con sus seguidores, hacer labores de caridad, y por supuesto, promoción de su nueva fragancia y colección de ropa y zapatos.