SECULT entrega Premio de Novela Gráfica Joven 2017

Noticias En el marco del 3er.

Encuentro de Lectores y Feria del Libro Infantil y Juvenil 2017, que se realiza del 9 al 12 de noviembre, se llevó a cabo la premiación al joven artista e ilustrador Axur Eneas Torres García, quien fue seleccionado como ganador del Premio de Novela Gráfica Joven 2017.

Con la presencia de Jorge Solís, editor del Fondo Editorial Tierra Adentro y de Rafael Mata Salinas fue entregada la constancia que avala el Premio de Novela Gráfica Joven 2017, mismo que consta de un premio en efectivo de 100 mil pesos y la publicación de la obra ganadora.

Axur Eneas es ilustrador egresado de la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM: Desde 2014 colabora con Ánima Estudios como parte del departamento de arte; ha participado en Don Gato: El Inicio de la Pandilla, Microtoons; The Mountain With Teerh y Here Comes The Grump.

Es colaborador asiduo de la Editorial Action Lab Entertainment como portadista y co-creador de las miniseries Adventures of Aero-Girl y Sleigher: The Heavy Metal Santa.

En 2015 publicó su primer libro de autor “Este comic no es arte”, como parte de su colección Secuenciarte 2014 de Pixelatl.

Comentarios

comments