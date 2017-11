Querétaro con los mejores niveles de vida y seguridad

DIEGO ARMANDO RIVERA Noticias La federación confía en que Querétaro y Aguascalientes se mantengan con buenos niveles de vida y seguridad, aseguró el coordinador regional de delegados federales de la zona occidente, Juan Carlos Padilla, quien indicó que estados como Colima y Zacatecas han estado bajando en estos niveles.“Yo esperaría que Aguascalientes y Querétaro sigan manteniendo buenos niveles de vida, seguridad, comparado con las otras entidades que ya apuntan situaciones delicadas. Colima se ha venido cayendo, Zacatecas se ha venido cayendo, Michoacán está en una situación crítica”, indicó.

El funcionario federal -quien tiene a su cargo la coordinación de ocho estados- explicó que constantemente están compartiendo información y aprendiendo de lo que hacen en una u otra entidad, con el fin de mejorar los niveles de seguridad.

“Michoacán es un estado muy complicado en materia de seguridad.

Todos los días yo recibo un reporte de alguna situación delicada en Michoacán.

Lo tenemos de vecino, por eso a mí me preocupa Querétaro, que con la problemática que tenemos alrededor, Querétaro pueda contaminarse”, aseveró.

Explicó que está estrechándose el trabajo de coordinación con autoridades estatales y municipales para el caso particular de Querétaro y espera que el nuevo nombramiento en la delegación de la Procuraduría General de la República abone a ese fin.

“El nuevo delegado de la PGR, aunque joven, tiene una carrera profesional importante, experiencias internacionales y locales; era delegado en Tlaxcala y yo creo que va a venir a hacer una aportación importante no solo en las áreas de seguridad, sino todo el gabinete federal en Querétaro”, señaló.

Indicó que los constantes cambios en el delegaciones implica que quienes llegan no conozcan el comportamiento de las fuerzas política, sociales y económicas y eso provoca tener una fase de aprendizaje y luego de consolidar y ser eficaces; por lo cual consideró que no debería haber tantos cambios con tanta frecuencia.

“Salvo circunstancias extraordinarias, yo desearía que prácticamente todo el gabinete federal pudiera estar un tiempo razonable porque muchos no son de aquí; entonces no conocen la problemática, no conocen la idiosincrasia queretana”, aseveró.

Finalmente dijo que trabajan para tener un cierre eficaz de la actual administración federal y para preparar cuentas a entregar a la administración que tomará el control del Poder Ejecutivo.