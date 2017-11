Fueron nombrados soldados por un día

POR JAHAIRA LARA Noticias Por el armamento que opera las Fuerzas Armadas y su valentía para hacer frente día a día a problemáticas de inseguridad o contingencias, la niña Katia Guadalupe Ramírez Pedraza y el niño Kevin Reséndiz Trejo fueron nombrados Soldados Honorarios del arma de artillería del 2° Grupo de Cañones sin retroceso calibre 106 milímetros.Durante este 2017 un total de siete niños y dos niñas, con alguna discapacidad o enfermedad que a futuro les impediría ser parte de las Fuerzas Armadas, han participado en el programa de “Soldado por un día” de la 17° Zona Militar.

Se espera en diciembre haber nombrado un total de 12 soldados honorarios.

“Nosotros como soldados vemos a estos niños que manifiestan su deseo, para nosotros es de gusto y orgullo que se reconozca a las Fuerzas Armadas y nosotros poder compartir algo con la niñez mexicana y la niñez queretana.

Estamos en contacto para apoyar a estos niños que manifiestan su deseo de ser soldados por un día”.

Kevin tiene cáncer y Katia contó que actualmente se encuentra en vigilancia, luego de que a sus cuatro años se le diagnosticará leucemia.

Durante su día en la zona militar, donde conocen los diferentes vehículos que opera el ejército, además de las actividades que se realizan, los menores reconocieron la valentía de los elementos militares, lo que los llevo a interesarse por ser soldados.

“Soy Katia Guadalupe, tengo nueve años y estoy en vigilancia porque me enferme de leucemia a los cuatro años; quiero ser soldado por un día porque me gustaría conocer a las Fuerzas Armadas y ayudar a los damnificados en centros de acopio.

Quiero saber cómo entrenan, me gusta jugar a las trais (sic) y atrapadas, me gustan las manualidades y muchas cosas, pero más me gustaría ser soldado”, leyó la soldado honorario durante el evento protocolario.

Los menores son apoyados por la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) y fueron seleccionados entre 250 niños que escribieron una carta donde manifestaron sus razonas por las cuales les gustaría ser soldados.

Para el próximo año, la zona militar continuará con el programa de “Soldado por un día”, por lo que el comandante de la 17° Zona Militar exhortó a la población, organizaciones y asociaciones a participar para cumplir el sueño de un niño o una niña.