Ejercerá la delegación del IMSS 7 mil 500 mdp

POR RUBÉN PACHECO Noticias El delegado federal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Manuel Ruiz López, dio a conocer que la delegación Querétaro ejercerá un presupuesto superior a los 7 mil 500 millones de pesos. En ese sentido, tan sólo para medicamentos la institución ejercerá un monto total de 450 millones de pesos para el estado de Querétaro.

Y es que los gastos de operación del hospital de la capital del estado ascienden a los 120 millones de pesos por mes, además para el siguiente año ya estará en operación el nuevo nosocomio que tendrá un gasto similar, por la magnitud del mismo. “Son muchos los diferentes gastos que se van a ir actualizando de cuándo vamos abriendo las clínicas y el hospital va a ir creciendo el presupuesto. Es desde pequeñas remodelaciones hasta el nuevo hospital o sea son diferentes proyectos los que tenemos”.

Como cada año, las dependencias mantienen un presupuesto, mientras que sus gastos de operación aumentan de manera considerable, por ello el IMSS Querétaro se ha ajustado a las políticas dictadas desde la Ciudad de México. En ese sentido, a nivel nacional se ha optado por la necesidad de rentar los automóviles con los que opera la institución, medida adoptada por la delegación federal en la entidad. El delegado estimó que esta política podría coadyuvar a ahorrar presupuesto, toda vez que las reparaciones y otros gastos de los vehículos representan un consumo fuerte, el cual se busca reducir por medio de la renta de las unidades.

“Son programas nacionales, y sí todos los autos que tenemos los rentan desde México y nos lo asignan. Es una forma que han tenido ellos de ahorrar dinero porque antes teníamos muchos gastos de operación. Tenemos nosotros que cuidar el buen uso de esos vehículos para que no tengamos gastos excesivos en la delegación en cuanto a consumo de gasolina”. Entre otras medidas, la delegación del IMSS ha impulsado restricciones para que los vehículos no sean usados los fines de semana cuando no sea necesario, a excepción de las ambulancias

