Tema de Seseq en manos de la Fiscalía

POR TINA HERNÁNDEZ Noticias El caso de la presunta agresión a una enfermera de la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro (Seseq) es competencia de la Fiscalía General del Estado (FGE), manifestó el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién. La declaración se dio, luego de que la líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Estado (FSTSE), Silvia Rivera, diera a conocer que 14 enfermeras renunciaron a cargos honoríficos por el tema de la agresión en la Seseq.

“Hay que decirlo con toda claridad: ellas siguen trabajando, siguen con su base. Lo único que tenían era un cargo honorífico, que no percibía sueldo, no dejan de trabajar, renunciaron a ese cargo honorífico, pero se quedaron con su base, siguen trabajando al 100 por ciento. No hay ninguna renuncia”, expresó Francisco domínguez Servién.

El titular del Poder Ejecutivo indicó que -este viernes- se reunirá con la líder del Sindicato de Trabajadores de Salud del Estado de Querétaro, Fabiola Cárdenas, para abrir el diálogo en el tema y escuchar las necesidades y peticiones del sector en la entidad. Hace una semana, una jefa de enfermeras del Hospital del Niño y la Mujer presentó una denuncia ante la FGE en contra del titular de la Seseq, Alfredo Gobera Farro, por presunta agresión.

“No tengo nada más que lo que tiene la Fiscalía, vamos a esperar lo que nos dicen. No tenemos ningún dato, mientras esté la Fiscalía, yo no puedo decir nada”, compartió el mandatario estatal. En su oportunidad, la líder de la FSTSE, Silvia Rivera, indicó que las enfermeras renunciaron por los malos tratos al interior del sector salud. Confío en que la situación se resuelva en beneficio de los trabajadores del Estado, así como de la equidad de género.

