Requiere Huimilpan más policías

LAURA VALDELAMAR Noticias El municipio de Huimilpan, continua a la espera de que lleguen más elementos a la corporación de Seguridad Pública y Tránsito Municipal dijo su titular, Jorge Inés Cruz Mendoza, quien abundó que quienes han llegado no cumplen con el perfil que se requiere para integrarse a sus filas. Señaló que sigue abierta la convocatoria para los interesados, quienes son sometidos a los diferentes exámenes de control y confianza.

El pertenecer a la corporación dijo, no es fácil, tienen que estar en la academia de 5 a 6 meses y recibir la capacitación necesaria, hay algunos que no aguantan la capacitación y se salen o bien no pasan el examen de control y confianza y tienen que abandonar. Abundó el director de Seguridad Pública de Huimilpan, que llegaron 5 personas, quienes han pertenecido a corporaciones de otros municipios, y por la cercanía se cambiaron a Huimilpan, son quienes se han quedado por contar con lo establecido en las normas. Asimismo refirió que los elementos se encuentran en constantes capacitación por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, entre ellas habilidades y el nuevo sistema penal acusatorio.

