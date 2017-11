El mundo le hace justicia a Britney

Agencias Hace muchos, muchos años, la publicidad de Pepsi nos regaló las mejores joyas de la publicidad y de la cultura pop. Las Spice Girls, David Beckham, Michael Jackson, Ricky Martin, protagonizaron campañas que hicieron historia en la televisión, pero hubo alguien que nadie ha podido olvidar: Britney Spears.

La princesa del pop hizo, para muchos, los mejores comerciales de la marca de gaseosas. Britney estaba en su mejor momento y supo aprovecharlo. Sin embargo, durante muchos años sus fans tuvieron una sola queja: ¿Por qué Britney y Pepsi jamás explotaron las canciones de los comerciales? Buenas noticias, la historia le ha hecho justicia a la intérprete de Gimme More y a sus seguidores: Joy of Pepsi y Now and Then finalmente están disponibles en sus versiones de larga duración.

