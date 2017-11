Menor atropellado en el CH

Ocurrió al momento que el niño se les soltó a sus padres y cruzó la vialidad

Noticias Un menor de cinco años de edad, fue atropellado por un auto compacto que circulaba en el primer cuadro del Centro Histórico, cuando imprudente el menor lo sorprendió al cruzar la vialidad. Fue en la calle Juárez y Madero, en donde ocurrió el incidente, al momento que el menor, se les soltó a sus padres y al salir corriendo atravesó la rúa, sorprendiendo a la conductora del vehículo.

Al ser sorprendida, la conductora del auto marca Nissan, tipo March, no pudo evitar el atropellamiento del menor, a quien le causó heridas considerables, por lo que rápidamente pidieron el apoyo de cuerpos de emergencias. Arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes se encargaron de brindar los primeros auxilios al menor, y quien por fortuna no fue necesario que lo trasladaran al hospital, ya que las heridas no fueron graves. Elementos de la Policía Municipal, se encargaron en tomar conocimiento del incidente y abanderar la zona, para los trámites que corresponden.

Comentarios

comments