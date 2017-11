Juan Solo prepara álbum con propuesta de música disco

Notimex El cantante mexicano Juan Solo prepara nuevo material discográfico para estrenar el próximo año, con un sonido que apunta al género disco. “Ya estoy componiendo lo nuevo, la verdad es que el “Capítulo 1” era de cierta forma una compilación de lo que habíamos sacado antes, así que ya vienen temas nuevos”, dijo Solo en entrevista. Por lo que “ya estoy juntándome con todos mis amigos para hacer rolas nuevas y darle la vuelta a Juan Solo y como siempre salir a proponer en este camino de la música que no se termina”.

Parte de lo que se espera con este nuevo proyecto es: “Traigo antojo de hacer un poco de música como disco, pero ‘latinon’, como Amigos Invisibles que es una banda que me gusta mucho y pone a bailar a la gente, eso me fascina”, dijo. En tanto que continúa la promoción de su reciente placa titulada “Capítulo 1”, con la que logró ingresar a la salas de cine, además de visitar naciones de América Latina y Estados Unidos.

Reveló que sus seguidoras pronto podrán tener en manos el DVD de “Capítulo 1”: “Ya lo tenemos listo, me parece que el 20 de noviembre y va a estar en venta a través de mi tienda oficial”. “Me siento muy feliz porque la verdad es que llegar a los 34 es increíble, este año me ha tratado como ninguno y ojalá que el que viene sea el mejor de mi vida” Remarcó que si algo no ha cambiado en su vida es que mantiene “la misma pasión para cantar, tengo un proyecto que me fascina, los clubes de fans que no me sueltan y al final mi música sigue llegando a mucha gente y es lo único en lo que pienso”.

