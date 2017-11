HARRY STYLES ESTRENA NUEVO VIDEO,“KIWI”

Notimex El cantante Harry Styles estrenó el video de su nuevo corte promocional “Kiwi”, mismo que contó con la colaboración de la actriz Beau Gadsdon, el cual fue grabado en el Reino Unido, bajo la dirección de Chris Barret y Luke Taylor. Harry comenzó su carrera como solista tras separarse de One Direction, una de las “boy band” más importantes de los últimos años.

El álbum homónimo del joven cantante, que en México ya fue certificado Disco de Platino, contiene 10 temas, de los cuales “Sign of the times” fue seleccionado como primer sencillo. Tras el lanzamiento del álbum, Styles hizo su debut como actor en la película “Dunkerque” de Christopher Nolan en julio de 2017, se informó a través de un comunicado.

Dicho filme encabezó la taquilla de Estados Unidos en su primer fin de semana y fue una de las películas más vistas del verano, por lo que este año ha sido muy bueno para Styles. El cantante británico se encuentra actualmente en su gira de otoño “Harry Styles Live on Tour”, que comenzó con lugares íntimos y se expandirá a arenas en 2018. El ex One Direction se presentará en el Palacio de los Deportes de esta ciudad, los próximos 1 y 2 de junio de 2018.

