Hacen falta 200 cámaras más de videovigilancia: Mauricio Kuri G.

Mauricio Kuri González, Presidente Municipal de Corregidora, expresó que para cerrar el año, aún falta en el tema de seguridad, al ser un municipio que crece de manera importante y hacen falta por lo menos 200 cámaras de videovigilancia. Apuntó que se busca la forma para antes de que concluya el año, ver el tema económico, sacar los recursos, ya que la seguridad es un tema que ocupa a las autoridades.

“Somos el municipio que más ha crecido, en el tema de seguridad nos faltan más cámaras, estamos ya viendo la forma y antes de que termine el año, en el tema económico ver cómo se sacan los recursos, es un tema que me ocupa muchísimo tiene que arreglarse en el corto plazo”. El edil señaló que sería imposible cubrir al 100 por el municipio, no hay recursos que alcancen, “pero creo con 200 cámaras más al corto plazo podríamos todavía manejar para mayor certidumbre de los ciudadanos y las empresas”.

Detalló que cuando llegó a presidencia había 60 cámaras, de las cuales muchas no servían, no había fibra óptica, los lectores no servían y actualmente se ve reflejado en la recuperación de vehículos que ha sido de un 400 por ciento. En este sentido dijo, están trabajando el botón de alerta vecinal, el botón de alerta para los comercios, el tema de las escuelas, todo eso se sigue trabajando pero en las cámaras de vigilancia es donde se tiene que trabajar más. Destacó que las cámaras de video vigilancia se colocarán en paradas de autobuses y en donde se pueda tener acceso directo al C4.

