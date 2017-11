Ed Westwick niega abuso

Agencias En una publicación de Facebook hecha este lunes, la actriz Kristina Cohen acusó al actor Ed Westwick de haberla violado, un alegato que él negó este martes.

“No conozco a esta mujer.

Nunca me he impuesto a una mujer de ninguna manera”, escribió la estrella de Gossip Girl en Instagram.

“Ciertamente nunca he cometido ninguna violación”.

No se han levantado cargos contra Westwick.

Sin revelar la fecha, Cohen escribió que estaba “saliendo con un productor”, quien era amigo de Westwick al momento del supuesto incidente.

“Fue el productor quien me llevó a la casa de Ed cuando lo conocí por primera vez.

Me quería ir cuando Ed sugirió que ‘todos deberíamos c*ger’.

Pero el productor no quiso que Ed se incomodara por irnos”, dijo Cohen, quien ha participado en Greek and Hung.

“Ed insistió en que nos quedáramos para cenar.

Dije que estaba cansada y me quería ir, tratando de escaparme de una situación ya incómoda.

Ed sugirió que durmiera una siesta en el cuarto de visitas.

El productor dijo que nos quedáramos 20 minutos para limar asperezas y que luego nos iríamos”.

Cohen aseguró que se “acostó” en el cuarto de visitas y que “eventualmente se durmió”, solo para que Westwick la “levantara abruptamente”.

Ella alegó que él estaba encima de ella e introdujo sus dedos dentro de su cuerpo.

“Le dije que parara, pero él era fuerte.

Traté de pelear con él, alejarlo tan fuerte como pude, pero él me agarró por la cara, me sacudió, y me dijo que quería c*germe.

Estaba paralizada, petrificada”, dijo.

“No podía hablar.

No podía moverme.

Me sujetó y me violó”.

Sin revelar el nombre de su novio productor, la actriz de Ladies Like Us alegó que luego él “me echó la culpa a mí, me dijo que participé activamente.

Me dijo que no podía decir nada porque Ed llamaría a su gente, quienes me iban a perseguir, destruir y que me podía olvidar de mi carrera en la actuación.

Me dijo que no podía ir por ahí diciendo que Ed me había violado, que yo no quería ser ‘esa chica'”.

Durante mucho tiempo, admitió Cohen, “le creí, no quería ser ‘esa chica'”.

Cohen dijo que decía esto en público después de que una oleada de personas acusaran de abuso sexual al actor Kevin Spacey, al productor Harvey Weinstein y a otros hombres poderosos de Hollywood.

También escribió que quería que otros supieran que “no están solos, que no tienen la culpa, tal cual como las otras mujeres y hombres que han contado sus historias en público me han hecho darme cuenta a mí.

Espero que mis historias y las historias de los demás ayuden a reconfigurar los ambientes tóxicos y los desbalances de poder que han creado a estos monstruos”.

