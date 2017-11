Shakira pospone su gira El Dorado World Tour

Agencias Desde hace varios días, el conteo regresivo para dar inicio al esperado nuevo tour de Shakira ha llenado de ansiedad sus fans. Sin embargo, un reciente anuncio de la estrella llena de desilusión a parte de su público A través de sus redes sociales, Shak anunció que el inicio de El Dorado World Tour debió ser pospuesto.

“Durante mis últimos días intensos de ensayo, he forzado mis cuerdas vocales y desafortunadamente como resultado, mis doctores me han ordenado descanso de la voz que se prolongará unos días”, indica Shakira, quien daría inicio a su nueva gira en Colonia, Alemania, luego de 8 años de no realizar un espectáculo similar. Además de señalar que se encuentra “muy triste”, la colombiana continuó: “Siento muchísimo no poder realizar este primer concierto como está planeado, y espero que siguiendo los consejos médicos pueda recuperarme y brindarles todo lo que con tanta ilusión les he preparado”.

Asimismo, la madre de Sasha y Milan aseguró que la compañía Roc Nation se encuentra activamente buscando otra fecha dentro de la agenda para llevar a cabo el concierto. “Por ahora me estaré centrando en estar plenamente recuperada los próximos días y poder empezar la gira el 10 de noviembre en París tan pronto tenga luz verde de mis médicos.

