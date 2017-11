ORGULLOSO DE SERMEXICANO

Notimex El actor mexicano Manuel García Rulfo aseguró que la película “Murder on the Orient Express”, que se estrenará el 10 de noviembre, muestra una nueva adaptación con la visión muy particular de Kenneth Branagh, por lo que se siente orgulloso y contento de participar en ella. Basada en la novela homónima de Agatha Christie, se trata de una nueva adaptación cinematográfica luego de la película de 1974 que dirigió Sidney Lumet y protagonizó Albert Finney.

“Nunca lo tomé como ‘remake’ de la otra película y creo que todos estábamos en el mismo canal de hacer una adaptación de la novela y no del filme. Kenneth tenía su propia visión y nunca se mencionó otra cosa que no fuera el libro”, expresó. “’Murder on the Orient Express’ será algo completamente nuevo, con una visión del director y escritor muy peculiar y por supuesto también con la nuestra ya que cada uno aportó lo suyo a su personaje”, declaró en charla con Notimex.

Pese a ello, es consciente de que puede haber comparaciones, las cuales no le preocupan ya que está más temeroso de los fans de la escritora que de aquellos que vieron el filme en los 70. “Me siento muy orgulloso y contento porque obviamente es un honor llevar una novela de Agatha Christie a la pantalla, así que hay respeto y un poco de miedo porque ella tiene un ‘fanmade’ muy fuerte y son muy canijos”, confesó.

El sobrino del escritor Juan Rulfo, compartirá créditos en esta ocasión con Johnny Depp, Penélope Cruz, Michelle Pfeiffer, Daisy Ridley, Derek Jacobi, Willem Dafoe y Judi Dench, siendo los dos últimos actores con los que le hacía ilusión trabajar. “He seguido la carrera de todos y cada uno me ha inspirado a perseguir esto; sin embargo, me emocionaba trabajar en especial con Judi y Dafoe. Al final, me llevé una grata sorpresa ante su profesionalismo y pasión.

“He aprendido de todos los actores con los que he trabajado pero esta vez me impresionó el cariño que le tienen a la carrera y al mismo tiempo lo divertido que hacen el trabajo. Se relajan y disfrutan. Me sorprendió ver a Dench y Deep igual de emocionados y concentrados como si se tratara de la primera película que hicieran”. García Rulfo, que el año pasado protagonizó la película de Manolo Caro, “La vida inmoral de la pareja ideal” al lado de Cecilia Suárez y M a r i a n a Treviño, interpretará en esta ocasión a “Bi animino Ma r q u e z ” , quien fuera “An t o n i o Foscarelli” en la novela.

