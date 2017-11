AseguróCandelo que lucharán por conseguir la permanencia en el máximo

Noticias Tocó turno para conferencia de prensa con Yerson Candelo que anotó el gol de la victoria ante los Tuzos del Pachuca y que le dio una bocanada de oxígeno a Gallos en su lucha por no descender que ya está luchando en esta temporada y que se extenderá todo el próximo semestre.

Conforme pasaban las jornadas, los aficionados experimentaron diferentes sentimientos, desde la alegría del primer triunfo ante el Morelia, hasta la frustración en cada partido subsecuente en el estadio Corregidora donde consiguieron malos resultados.

Esa frustración también cundió en el ánimo de los jugadores, así lo reconoció Candelo.

“Estamos enfocados en sumar tres puntos y esperar que sean 10 unidades de diferencia (en la porcentual con Veracruz) y el siguiente torneo no regalar nada para estar en los primeros lugares y que esta linda ciudad tenga un equipo de primera”, dijo.

Los jugadores de Gallos nunca ha querido engañar a nadie, simplemente el sistema de juego no se les acomodaba.

“Somos conscientes de que no hemos tenido las mejores temporadas, por eso tenemos una situación incómoda, nunca han faltado deseo y ganas para sacar al equipo a los primeros lugares y nada más poner mucho trabajo para poder finalizar bien contra Pumas y después pensar en lo que viene”, aseveró.

No dio una explicación porque las cosas no salían con Jaime Lozano y porque ahora si con Luis Fernando Tena.

“Es un equipo noble, carismático y todos trabajan sin guardarse nada, damos todo en la cancha y estamos frustrados por la situación, como jugadores estamos dolidos.

Nosotros mismos entramos y podremos salir de esto”, expresó ante media docena de medios de comunicación.

Y añadió.

“ahora todos dejamos de preocuparnos y más bien ocuparnos.

Todo depende de nosotros y si tenemos resultados positivos va encaminarse a lo que queremos, estar tranquilamente en la parte de arriba de la tabla”.

DIFERENCIA ENTRE LOZANO Y TENA “Simplemente cada director técnico tiene su ideología, su estilo, hemos tomado el estilo del profe Tena, y han llegado los resultados positivos, ahora no puedo dar una explicación de uno y otro porque no me gusta hacer comparaciones

