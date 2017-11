NACIONAL ESTUDIANTIL INTER TECNOLÓGICOS

Un gran número de estudiantes entraron en acción

POR JOSÉ LUIS JIMÉNEZ No ti cias Se llevó a cabo la primera jornada de los Juegos Nacionales intertecnológicos en donde Querétaro vivió jornada agridulce, pues en algunos deportes hizo valer su localía, pero en otros perdió sin ninguna objeción.

He aquí la historia. En donde hubo buenos resultados fue en el voleibol femenil de sala donde Querétaro se impuso a Zacatepec en dos sets. El primero no fue tan difícil, pues quedaron 25-14, luego de una seguidilla de saques as que no tuvieron respuesta de las visitantes.

Para el segundo set, todo parecía indicar que el triunfo sería cómodo, pues los cientos de estudiantes que colmaron las gradas del gimnasio del ITQ de Querétaro, aplaudía y echaban porras para apoyar a sus compañeras, sin embargo las visitantes reforzaron su defensiva y detuvieron toda insinuación de ataque local y tuvieron recompensa, e incluso estuvieron a punto de ganar el segundo set.

El marcador arriba de los 20 puntos estaba en un toma y daca hasta que el equipo zorros femenil, ganó la partida con parcial de 26-24 y de esta forma despertar la locura en las gradas. En varonil, los Zorros del ITQ de Querétaro ganaron en dos sets 25-19 y 25-20 al tecnológico de Comalcalco. En atletismo, hubo pocas finales, pero en ellas no hubo ningun atleta queretano. En 1500 metros femenil ganó Daniel Salas de Aguascalientes. En 10000 metros femenil ganó la celayense Sonia Laguna Batista con 41.27.

y en femenil longitud La Paz hizo el 1-2 con Andrea Salazar y Ariad Rodríguez respectivamente con 4.89 y 4.85, respectivamente. En basquetbol varonil, el equipo local cayó 52-61 con su similar de Veracruz, mientras que el femenil, cambién perdieron los locales 41-52 con el Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. En futbol el equipo varonil del ITQ Zorros locales goleó 4-1 a su similar de Colima y en femenil, las locales se despacheron con un 7-2 sobre Mérida. En Beisbol, Querétaro también perdió 3-13 con Tehuacán. En tenis también le fue mal a Querétaro, pues en varonil perdió 6-2, 6-1 con y en femenil cayeron 6-0 y 6-0 con Acapulco.

