Manafort y Rick Gates siguen en arresto domiciliario

EFE Washington. – Paul Manafort, el ex jefe de campaña del presidente Donald Trump, y el que fue su “número dos” Rick Gates seguirán en arresto domiciliario hasta que sus representantes lleguen a un acuerdo con la Justicia sobre el monto de su fianza. La magistrada Amy Jackson, de la Corte del Distrito de Columbia, explicó hoy en una vista que no modificará sus condiciones hasta que no le entreguen más información sobre su situación financiera y se pueda fijar una fianza suficientemente alta como para garantizar que acudirán a sus citas judiciales.

Una vez la tenga, y se establezca la fianza, está abierta a permitirles moverse por su área local (Washington para Manafort y Richmond, Virginia, para Gates) pero, eso sí, manteniendo la pulsera electrónica que permite conocer su localización mediante un sistema de GPS. La decisión que no modificará, sea cual sea el acuerdo final de la fianza, es la de no permitirles hacer viajes internacionales.

Es más, la jueza dijo que les prohibirá incluso estar cerca de trenes y aeropuertos, además de ponerles un toque de queda por las noches. “No estamos hablando de peligrosidad, estamos hablando de (el riesgo de) volar”, indicó Jackson en la breve audiencia de hoy, según recogen medios locales.

