Otro Día de Muertos

POR MA JULIA BRAÑA FERNÁNDEZ. La semana pasada festejamos el Día de Muertos en México, siempre me ha maravillado ver el fervor y el culto a los muertos que tenemos en nuestro país. Vemos hermosos altares, las ciudades se llenan de flores, de bonitas luces de velas, dando un ambiente mágico y hasta romántico, deliciosa comida, lo nuevo ahora es que se hagan desfiles de Catrinas, de Calacas y Esqueletos.

No cabe duda que para la fiesta los mexicanos nos pintamos solos. Sin embargo hay un punto importante para reflexionar, ¿Por qué estamos tan interesados en los muertos y nos olvidamos de los vivos?, ¿Por qué no visitamos a nuestros padres?, nos olvidamos de los que están solos, excluimos al sobrino o al cuñado, porque no nos gusta cómo vive, o como es.

Nunca tenemos tiempo para los viejos, y pocas veces visitamos a un amigo enfermo, o alguien que por desgracia está en la cárcel, pero……. que no sea fiesta, porque para eso si tenemos tiempo, todos podemos ir, hasta los que no estuvieron invitados, pero, para las cosas importantes, cuando la gente que queremos sufre, entonces no siempre estamos ahí, hasta que se muere y entonces lo lamentamos y nos acordamos de todos lo bueno que era y que hacía, lo extrañamos, añoramos y nos arrepentimos del tiempo que no estuvimos ahí, con él y para él. Por ahí dicen que si quieres saber cuáles son todos tus defectos te cases, pero, si quieres saber todas tus virtudes y lo bueno que eres, es bien fácil, solo tienes que morirte.

Como escribió Ana María Rabatté, en Vida Hermano en Vida. Si quieres a alguien, no te enfoques en sus defectos, enfócate en sus cualidades, ahora que está vivo, aquí y ahora, tal vez solo tengas este momento, nadie sabe cuánto le va a durar la vida, ni si hoy es el último día que verás o convivirás con esta persona, entonces dile de corazón lo que sientes, dile siempre lo bueno, lo importante que es para ti, porque cuando se muera, no creo que le importe mucho que le hagas el mejor altar, el mejor mole y que lo llores toda la noche, tal vez le gustará que lo recuerdes , pero quien sabe, nadie ha vuelto del más allá para decirnos, por eso, en Vida Hermano en Vida.

Los que ya perdimos a nuestros padres y que no comprendíamos algunas de las cosas que nos decían, incluso, pensábamos que ya estaban “rucos” y que por eso no entendían, cuando en verdad los que no comprendíamos nada, éramos nosotros; no platicamos lo suficiente con ellos, no aprendimos y escuchamos lo que nos decían, en ciertos aspectos hasta los despreciábamos, eran una fuente de sabiduría que no siempre tomábamos en serio.

¿Cómo nos verían ellos?, supongo como un niño de kínder que aprende las primeras sílabas y presume que sabe leer. Hoy daría lo que fuera por tomarme un café con mi padre y tener una conversación de adultos de verdad, porque cuando vivía, no siempre estaba interesada.

Por eso acuérdate siempre, en Vida Hermano en Vida. Si tienes la suerte de tener aún a tus padres, no esperes a que se mueran para expresarles tu cariño, hazlo hoy, tal vez mañana sea demasiado tarde, si tú ya eres padre también, recuerda que…. “con la vara que midas, serás medido”. C omentarios, escríbenos a fantasy.qro@gmail.com o encentro Preescolar Fantasy Bis.

