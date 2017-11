Choca QroBus

Se impacta contra otro automóvil sobre la Av. Corregidora Norte

POR: FRANCO TORRES Noticias Se presentó un choque por alcance sobre Av. orregidora Norte en dirección al centro, donde se vio involucrada una unidad del QroBus. Ésta choca agarrando la parte delantera de un vehículo particular con placas para el Estado de México y que era conducido por una joven pareja. La unidad de QroBus supuestamente al quererle ganar al vehículo particular en su paso, le desprendió la parte frontal.

Elementos de la Policía Estatal acudieron al llamado que se estaba haciendo en la Calle Corregidora Norte y al llegar tomaron conocimiento sobre el alcance que se había presentado. Afortunadamente en esta ocasión no hubo lesionados, por lo que no fue necesaria la intervención médica más que de los vehículos cuyos propietarios esperarían la llegada de sus aseguradoras. Al llegar se encontraban familiares de los ocupantes del vehículo particular afectado así como igual conocidos del chofer del servicio del QroBus y cuerpo de seguridad abanderando la zona.

