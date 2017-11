RENDIRÁ HOMENAJE A WHITNEY HOUSTON

NotimexLa cantante Christina Aguilera rendirá tributo a Whitney Houston y a la banda sonora de la película “El Guardaespaldas”, con un popurrí, que interpretará durante la ceremonia de los American Music Awards 2017 (AMAs). “Me siento honrada de participar en un tributo tan especial de una banda sonora que ha sido una gran inspiración no solo en mi vida personal y profesional, sino en innumerables cantantes aspirantes, llegando a amantes de la música en todo el mundo e influyendo en la historia”, indicó Aguilera mediante un comunicado.

Será la actriz Viola Davis, quien el domingo 19 de noviembre presentará a la cantante estadunidense en el “show” de premios votados por fans en donde pueden disfrutar a sus artistas favoritos e iconos de la cultura pop. “Rendir tributo a la inigualable Whitney Houston es una bendición y estoy agradecida de celebrar el espíritu de sus canciones. Me siento eternamente afortunada de haberla conocido personalmente, dentro y fuera del escenario”, añadió Cristina Aguilera.

En el homenaje, la compositora y actriz interpretará las canciones más memorables de “The Bodyguard: Original Soundtrack Album”, en vísperas del 25 aniversario de la película lanzada el 25 de noviembre de 1992. Cristina Aguilera también recordó la amabilidad de Whitney Houston hacia ella cuando empezaba en esta industria, por lo que su gentileza, generosidad, humanidad y belleza, estuvo a la altura de todo lo que podía haber esperado al conocer a quien consideró su ídolo.

La cantante estadunidense ha participado en varias ocasiones en estos premios, en donde su primera actuación fue en el 2000 con las canciones “What a girl wants” y “I turn to you”; mientras que en 2008 interpretó “Ain’t no other man,” “Beautiful,” “Dirrty,” “Genie in a Bottle” y “Keeps Gettin’ Better”. Su más reciente presentación en los AMAs fue en 2013, con la balada “Say Something” con A Great Big World; mientras que Whitney Houston ha ganado 22 American Music Awards y ha sido la cantante más premiada de la historia, incluyendo ocho de estos galardones en un mismo año. Desde el Microsoft Theater en Los Angeles, el público verá a las estrellas unirse para rendir tributo a sus ídolos, nuevos artistas y a los que rompen récords en la escena musical de hoy, por la cadena ABC, a las 20:00 horas Tiempo del Este.

