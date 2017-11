Ser panteonero te hace duro el corazón y la mente: Noé Hernández

POR JAHAIRA LARA Noticias Desde hace más de cinco años, la necesidad lo llevo a trabajar en uno de los oficios que pocos quieren desempeñar por las leyendas que se cuentan y las emociones que se encuentran, el de ser panteonero; un trabajo que ha dejado a Noé Hernández el dinero para hacer frente a las necesidades de su familia, pero que no cree desempeñar por mucho tiempo.Y es que es una labor que implica sobrellevar una serie de emociones y sentimientos que terminan por desgastar tu humanidad; señala Noé, mientras atiende a una señora que le pide vuelva a grabar el nombre de su familiar difunto en la lápida de cantera rosa que por los años se ha hecho casi ilegible.

Construir lapidas y grabar nombres, son de las tareas más fáciles que él y su equipo de trabajo realizan; ya que diariamente se tienen que enfrentar a la exhumación e inhumación de restos, así como excavar los espacios pertinentes para realizarlas.

Lo que con el tiempo le han generado –dijo- remordimiento y sentimientos difíciles de hacer frente.

Trabajar como panteonero en uno de los recintos más antiguos de El Marqués, aseguró, lo han hecho “más duro del corazón y de la mente”, lo cual no es insensibilidad ante las tragedias y dolor de las familias que día a día tiene que presenciar, sino una medida para sobrevivir hasta que con el tiempo empiezas a normalizar las cosas que antes te daban miedo y tristeza.

“La necesidad me trajo aquí, hace casi cinco años que llegue, porque yo trabajaba aquí pero nos dieron de baja hasta que nos permitieron hacer estos trabajos de excavaciones, de exhumar y enterrar, hacer construcciones o grabar letras.

Cuando llegue me daba miedo, pero después empiezas a ver normal lo que pasa, no te da tristeza, ni miedo, ni lloras; aunque yo pienso que no podría trabajar aquí por mucho tiempo, a lo mejor sí, pero es que con el tiempo da un poco de remordimiento y sentimiento”, contaba.

Uno de los hechos que más lamentables que dice haber presenciado es la pérdida de una madre, pues en un accidente automovilístico murieron sus tres hijos de 17, 14 y ocho años; además de la novia del mayor.

A él y su equipo de trabajo los toco excavar los espacios donde se depositarían los cuatro cuerpos, hecho que se suma al entierro de una madre y su hijo de tres años de edad.

Es así como para el panteonero, la muerte es algo normal –externo-, pues el sentimiento, el temor a lo incierto que representa el concepto y las ganas de llorar, pasan y cambian las percepciones de la vida y la muerte.

“La muerte es algo muy normal, ya no te da miedo, no sentimiento, no tristeza; vemos llorar a la gente con la música que le traen a sus difuntos, pero ya es algo normal para mí porque fue cambiando mis sentimientos; nuestro trabajo es sepultar gente, estamos aquí en el día, las tardes y la noche, todo el día estamos aquí y al principio el ambiente es confuso pero no pasan muchas cosas que te aterren, por eso me quede aquí”, recordó.

FANTASMAS O IMAGINACIÓN Como panteonero ha tenido que presenciar hechos que el mismo dice no creer, como la aparición de una niña vestida de blanco que dos días antes de la celebración del Día de Muertos, flota sobre las tumbas del panteón municipal de La Cañada; situación para la que aún no encuentra explicación y que dice, no puede asegurar que sean fantasmas.

A lo anterior se suma la aparición de una mujer vestida de novia en las inmediaciones del mausoleo, la que dice, pocas personas han visto y de pocos se puede comprobar la veracidad de sus declaraciones.

“En el área detrás de la capilla hay una niña que en las noches flota sobre las tumbas vestida de blanco, sale antes del Día de Muertos, supuestamente su cuerpo está enterrado en el panteón pero no se sabe quién es.

Una vez me tocó presenciar eso y me quede en shock, dije yo qué hago, nada más vi que se bajó (… ) No me lo creo de hecho o sí me lo creo, pero es algo que no se puede explicar, a lo mejor a mí me tocó verlo, pero hay otra gente que no va a creer”, cuenta.