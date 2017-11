Sergio Chufani gana el Premio “Entrepeneur of The Year 2017”

POR ENRIQUE ZAMUDIO No ti cias El empresario queretano Sergio Chufani Abarca, CEO de Constructora Chufani, fue reconocido ayer como el ganador a nivel nacional del premio Entrepeneur of The Year 2017, galardón que distingue a líderes empresariales que hacen frente a la adversidad, innovan, dinamizan la economía y crean fuentes de empleo. Al recibir el galardón, Sergio Chufani reconoció el esfuerzo de los cuarenta líderes empresariales finalistas, representantes de “empresas que México necesita hoy, comprometidos, que se reinventen y que crean en este país”.

Chufani Abarca fue reconocido entre un grupo de 40 empresarios que formaron parte de los finalistas de esta octava edición, cuya ceremonia se llevó a cabo anoche durante un coctel celebrado en el Hotel Presidente Intercontinental de la Ciudad de México. Los finalistas son líderes de 32 empresas, de las cuales 56% realiza operaciones nacionales y el 44% restante lo hace internacionalmente. Todas ellas se agruparon en cuatro categorías: En desarrollo, En expansión, En aceleración y En crecimiento.

El panel de jueces estuvo conformado por: Lorenzo Barrera Segovia, Director General, Socio y Miembro del Consejo de Banco Base; Frank Devlyn, Presidente del Consejo Devlyn Holding y Grupo Devlyn; Raúl Ferráez Pérez Pascal, Director de las Revistas Líderes Mexicanos, Petróleo & Energía y Latino Leaders, Mónica Flores Barragán, Presidenta para Latinoamérica de Manpower Group y Rafael Gómez Nava, Director General del IPADE.

Comentarios

comments