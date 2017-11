Noticias contrata a otro crack como columnista

El futuro es hoy

Por Marcelo “Chelo” Arce

Tengo ya un buen número de años viviendo en Querétaro y desde que llegué aquí, y jugué aquí, soy asiduo lector del Periódico Noticias y ahora tengo la oportunidad de colaborar como columnista, imagínese lo feliz y agusto que estoy para poder hablar de futbol por dentro y por fuera.

Entremos en material. El futuro de los equipos se cimenta en el hoy y Gallos Blancos tiene ante si, un gran reto en los próximos seis meses. Jugar al borde del precipicio, no es tan fácil y a pesar de que aún faltan 19 jornadas (dos del presente torneo y 17 del próximo), es decir, 57 puntos en disputa, ya se tiene que tomar cartas en el asunto, porque desde hoy, los jugadores tienen que mentalizarse que se están jugando la permanencia en primera división.

Está en juego, el precio de una franquicia, que abismal, entre Primera División y División de Ascenso, pero el jugador, por más famosos o charismático que sea, también se devalúan, si desciende el equipo que ellos integraban, de allí la importancia.

Me imagino que los dueños junto con Luis Fernando Tena, ya están trabajando en la evalución de este torneo y ya se habrán dado cuenta que necesitan refuerzos, por lo menos tres jugadores de jerarquía para ampultalar a los que ya están (Volpi, Sanvezzo, Martínez, Villa) y a los chavos (Cortizo, Irizar, Arellano, entre otros).

Hoy recae sobre tres o cuatro jugadores el peso del equipo y el resto son elementos, que en sus equipos siempre han sido sólo acompañantes y los jóvenes, no se le puede pedir mucho, ellos son, para estar cobijados por las figuras.

Lo importante que se que el equipo no está partido, uno lo percibe desde afuera, porque el equipo se brinda, es cierto no se han dado los resultados, no les alcanza con lo que tienen y hacer una evaluación es fundamental para el devenir.

Los números en la tabla del no descenso pone nerviosos a más de uno, por eso Gallos, en mi opinión necesita un media punta, un segundo contensión para que se generen más llegadas y claras, pero también necesitan otro central para que acompañe a Miguel Martínez porque no es suficiente con Hiram Mier y Alexis Pérez.

EL PERFIL

Se necesitan jugadores con carácter para pelear el no descenso. Viene un semestre muy difícil en donde se jugará Gallos, el todo por el todo.

Con Volpi en la portería, estamos más que excelente, hay que recuperar a George Corral y buscar un lateral por izquierda y por derecha, “Jimmy” Gómez, debe jugar más en la media cancha, de hecho así lo debutó Sergio Bueno. Y con jugadores como “Marquito” Jiménez, Luis Noriega, y Aldo Arellano, pero se necesita un media punta para aumentar las situaciones de gol.

No importa la nacionalidad, extranjeros o nacionales, se requieren jugadores de experiencia que jueguen en México y que tengan personalidad, porque no va a ser fácil, no queremos jugadores que les queme la pelota, que se asusten ante cualquier murmullo, que no se escondan, que no se arruguen ante la presión, es más, que sepan convivir con ella, viene un semestre difícil y sólo podrán salir adelante con jugadores de verdad, comprometidos.

Se ha dicho que viene Rafael Sobis, sería el primer golpe hacia los demás contendientes en la lucha por no descender. Sería un refuerzo de importancia por su experiencia y se adaptaría más rápido porque ya conoce el futbol mexicano.

Con él, y con Camilo Sanvezzo, aunado a “Tito” Villa que siempre aparece en los momentos más difíciles y Everaldo Stum que ya está anotando goles, creo que con esos cuatro delanteros. Gallos podría estar más que fuertes para el siguiente torneo.

Yo creo que si se hacen bien las cosas en cuanto a contrataciones, Gallos Blancos se va a salvar porque creo que Veracruz la tiene más difícil, pero Lobos si sigue jugando de forma tan bipolar, también va a tener serios problemas.

Que pasen una excelente semana. He sido contratado para colaborar de manera semanal. Aquí estaremos atentos a todo lo que suceda en torno a Gallos Blancos y el futbol en general.

Les mando un abrazo de gol a todos los lectores.

Pueden hacer comentarios en las redes sociales @cheloarce y en Instagram marceloarce1970.

