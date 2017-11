Arrollan a estudiante en El Tintero

La alumna de una secundaria fue embestida al cruzar la calle Sor Juana Inés de la Cruz

POR: ISRAEL UGALDE Noticias Una estudiante de la Escuela Secundaria General Felipe Carrillo Puerto, fue arrollada por una camioneta al filo de las 13:20 horas de ayer, cuando se presentaba el cambio de turno en el centro educativo.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Sor Juana Inés de la Cruz, frente al número 215 que es la puerta de acceso principal de la escuela secundaria, en la colonia El Tintero de esta capital, cuando la conductora de la camioneta Chevrolet 1500, tipo Suburban, con placas de circulación UKX-54-66, para el estado de Querétaro, no advirtió la presencia de la estudiante sobre la carretera y la impactó.

Hasta el lugar llegaron elementos de la policía municipal, que de inmediato tomaron conocimiento de los hechos y se aprestaron a realizar el acordonamiento del lugar, así como tomar bajo resguardo a la conductora de la camioneta.

Trascendió que la estudiante involucrada, es alumna del tercer grado en el turno matutino.

Más tarde, paramédicos de los servicios de emergencia acudieron para prestarle los primeros auxilios a la menor atropellada, toda vez que ella misma manifestaba no poder ponerse en pie luego del fuerte impacto que sufrió.

El lamentable suceso ocurrió en la cita que había realizado la dirección de la institución educativa, para la entrega de calificaciones de los estudiantes, donde la directora del plantel, María Guadalupe Rangel Soto sostuvo ante los padres de familia que “en reuniones con la supervisión escolar y la junta de directores, nos han prohibido salir de la institución para atender cualquier tema”; el motivo –argumentó la docente- debido a la ola de inseguridad que se presenta en los alrededores.

Asimismo, Rangel Soto pidió el apoyo de los padres de familia para “educar y no solapar” a sus hijos cuando presentan conductas nocivas.

Hizo hincapié en pedir a los jóvenes que no salgan corriendo, ni distraídos de la escuela, para evitar este tipo de accidentes, provocados en gran medida por la aglomeración de estudiantes a la salida del colegio y que no respetan el paso de los vehículos e incluso no hacen caso a las bocinas de los conductores para que se retiren hacia las orillas y banquetas.

Por otra parte, la directora del plantel María Guadalupe Rangel Soto, informó a los padres de familia que recientemente se presentaron casos de jóvenes a quienes se les incautó droga, sin especificar el tipo de enervante, y subrayó que se ya se realizaron las denuncias correspondientes ante la autoridad competente.

Lamentó que ante este tipo de incidentes, dentro o fuera de la institución, los padres de familia, son los primeros en desconocer los actos que realizan sus hijos, además de “solaparlos” y negar junto con los menores cualquier acto delictivo o nocivo.

Finalmente, la educadora solicitó a los padres de familia presentes, retomar y asumir con responsabilidad el programa “papás vigilantes”, tanto a la entrada como a la salida de los alumnos.

En el lugar y ante los cuestionamientos de los padres de familia, elementos de la policía municipal expresaron la dificultad que enfrentan todos los días para que los jóvenes respeten la vialidad y no obstruyan el paso de los vehículos, o se mantengan jugando sobre la carpeta asfáltica, e incluso mencionaron, bajo el anonimato que les proporciona la aglomeración, les infieren groserías y burlas.

