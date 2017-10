Tengan cuidado Gallos

POR MARGARITO GONZÁLEZ No ti cias Hola amigos amantes del deporte más hermoso del mundo, como lo es el futbol.

Como muchos saben, fui jugador de Gallos Blancos y ahora me encuentro con la oportunidad que me da el Periódico Noticias, mediante esta columna, que llamaré “Disparo Directo”, para dar mis puntos de vista sobre todo lo que acontece alrededor del balompié nacional e internacional.

Me encuentro nervioso porque es la primera vez que escribo para un medio de comunicación y por lo que sé, Noticias tiene un amplio número de lectores, así que voy a dar todo de mi, como lo hice como jugador, para que ustedes se formen un panorama entorno al equipo local, pero también daré mis puntos de vista sobre el futbol en general.

Mi estilo, será como lo fue como jugador, seré directo, franco y potente en el disparo, sólo que ahora lo haré frente a una computadora.

Gallos Blancos se encuentra actualmente en una posición muy difícil en su lucha por no descender.

Recientemente vimos movimientos, tanto en la dirección técnica, como en puestos administrativos que pueden ayudar para luchar y no vernos nuevamente en la división de ascenso, como sucedió en años anteriores.

Es mi deber, como ex futbolistas profesional, señalar que el equipo local tiene que ponerse las pilas, estar muy atentos a todo lo que sucede, no sólo dentro del terreno de juego, sino fuera de él.

La llegada de Luis Fernando Tena puede ayudar a un mejor desarrollo deportivo, pero cuando digo que deben tener cuidado dentro y fuera de la cancha, es un hecho, pues lo viví como jugador.

Recuerdo aquella vez cuando nos quitaron tres puntos y descendimos, algo que nos dolió bastante, pero al final de cuentas no ocurre nada, ahora nos damos cuenta que nos quieren eliminar otra vez, exceptuando la mala temporada de Jaime Lozano, producto de su novates, el arbitraje ha sido fundamental para el mismo ánimo del jugador, ojo, en el futbol hay cosas raras, porque esto no ocurrió con Gallos, pues me acuerdo en el ascenso contra San Luis, no me tocó jugar, pero hubo algo raro allí; el equipo llegó a ser protagonista, llegó a una final, no pueden (FMF) apoyar a una directiva a un futbol que va en ascenso, una afición maravillosa que siempre llena el estadio.

Creo que entre más victorias acumules o sobresalgas, a la Federación no le gusta.

Hoy día Gallos lleva ya 11 partidos sin conocer la victoria.

Primero tienen que empezar a ganar, contra viento y marea, que den su máximo esfuerzo, porque después no se puede hacer nada, sobre todo si llegan, el día del partido personas extras al futbol, o el mismo árbitro para quererte desanimar.

Me duele mucho porque Gallos es un equipo de liguilla y el arbitraje nos ha afectado mucho.

Por otra parte no se si haya arreglos en el futbol, porque en lo personal nunca me tocó.

Nunca me dijeron déjate ganar, o deja pasar a ese jugador, pero si ha habido casos raros, sobre todo de aquel descenso en el Jalisco de algunos jugadores, no me consta, te soy sincero, pero hacen las cosas obvias.

Pero si se ha dado casos de corrupción en el futbol de Europa, de Italia, donde descendieron hasta dos equipos por hacer trampa, ahora imagínate en el futbol, como el nuestro donde, ha ocurrido de todo.

Bueno, me despido y nos escribimos hasta la próxima.

Mi colaboración va a ser semanal y saldrá los martes.

Espero que les haya gustado lo que escribí y pienso que conforme pasen mis colaboraciones ire evolucionando para hacer mejores entregas.

Pueden hacer algún comentario o pregunta en twitter @magogonzalez3 y en Instagram como magazo3.

