“House of Cards” finalizaría en 2018 tras acusaciones contra Kevin

Tras el escándalo que involucra a Kevin Spacey, acusado de conducta sexual inapropiada por el actor Anthony Rapp, quien dijo ser menor de edad en el momento de un presunto incidente, Netflix acordó con Media Rights Capital, productora de la serie “House of Cards”, que ésta llegue a su fin en 2018. Conforme al portal de Expansión, se decidió que la serie concluya, lo cual se dio a conocer en un comunicado: “Media Rights Capital y Netflix están profundamente preocupados por las noticias de anoche sobre el actor Kevin Spacey”.

El domingo Anthony Rapp contó a BuzzFeed (empresa de medios de comunicación de Internet estadunidense) su supuesto encuentro con Spacey en una fiesta en 1986, en la que Spacey le hizo una proposición sexual cuando él tenía 14 años. Kevin Spacey emitió una declaración el domingo por la noche en la que señaló que no recordaba el incidente, pero reconoció que habría sido un “comportamiento inapropiado de los borrachos”.

El creador de “House of Cards”, Beau Willimon, emitió una declaración en la que se refirió a los cargos de Rapp como “profundamente preocupantes”. “Durante el tiempo que trabajé con Kevin Spacey en “House of Cards” no estaba al tanto de ninguno de estos comportamientos”, indicó. “Dicho esto, tomo en serio los informes de tal comportamiento y esta no es una excepción, lo siento por el Sr.

Rapp y apoyo su valentía”, comentó Willimon. “House of Cards” ganó el Emmy a la mejor serie dramática y fue uno de los primeros productos estrella de Netflix, mientras que Kevin Spacey en dicha serie encarna al presidente de Estados Unidos . Al respecto el portal de El espectador afirmó que la serie llegará a su fin en 2018 cuando concluya la sexta temporada.

Luego de las acusaciones a Spacey éste a través de su cuenta de Twitter enfatizó: “He amado y he tenido encuentros sentimentales con hombres a lo largo de mi vida y en la actualidad he decidido vivir como gay”, afirmó. Agregó que su preferencia sexual era conocida por algunos en Hollywood desde hace años. “Quiero gestionar esto honesta y abiertamente y eso empieza por examinar mi propia conducta”, subrayó.

