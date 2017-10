Efervesce ánimo electoral en municipio de Peñamiller

Noticias A menos de un año de la contienda electoral, los ánimos electorales comienzan a efervescer en el municipio de Peñamiller, donde varios actores políticos ya “levantan la mano” para ser tomados en cuenta por sus respectivos partidos políticos e, incluso, ya hay quienes buscan la vía independiente para competir.

Dentro de los perfiles que ya suenan para suceder a la alcaldesa de Peñamiller, Margarita Hernández Aguilar, suena su hija, Agustina Hernández, quien actualmente es la presidente del DIF Municipal; sin embargo, también se mencionan a los regidores del PAN, Adán González Juárez y Macario Reséndiz.

Otra de las figuras que busca competir el próximo año por la vía independiente es María Guadalupe Alvarado González, hija del dos veces alcalde de esta municipalidad y ex diputado federal por el PRI, Ruperto Alvarado Gudiño. Dentro del Partido R e v o l u c i o n a r i o Institucional (PRI), empieza a llamar la atención el trabajo ciudadano del joven Juan Carlos Linares, quien ya se encuentra en el radar de la gente. El priismo también cuenta con perfiles como el de la ex alcaldesa Regina Ramírez Trejo, esposa de Agnoli García Rosales.

