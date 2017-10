Colocan salida provisional al agua

A socavón frente a la plaza Antea

DIEGO ARMANDO RIVERA Noticias El Dr. Víctor David Mena, empresario que desarrolló la Plaza Antea, aseguró que colocaron de manera provisional una salida al agua que conecta directamente con el dren Jurica; sin embargo, advirtió que es necesario realizar acciones definitivas para evitar afectaciones por lluvias.

El director de la empresa Impulsora Mexicana de Desarrollos Inmobiliarios explicó esta medida no da solución definitiva; sin embargo, era necesario tomarla hasta que emitan los permisos correspondientes las autoridades competentes. “Le hemos hecho una salid al agua hasta el dren de Jurica provisional, esperando autorizaciones, porque se necesitan permisos, como recursos, para poder arreglarlo”, indicó. Explicó que deben obtener permisos de otras instancias como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), del propio municipio y el estado.

“El agua en lugar de que se vuelva atascar ahí en el socavón, llamésmosle así, ya tengo una salida franca al dren de Jurica, pero es provisional, hay que hacerse definitiva y volver a constituir la tierra y volver constituir la carpeta”, detalló. En particular, sobre el socavón que se abrió aclaró que ellos dieron todas las facilidades que les solicitaron; sin embargo, descartó que ellos hayan participado en la construcción de esa vialidad.

“Dimos todas las facilidades con los terrenos, con los derechos de vía para que se hicieran las obras, pero pues no las hicimos nosotros y no nos toca a nosotros arreglarlas”, aseveró. Detalló que en su hicieron reparaciones al interior de la plaza comercial aunque no precisó cuánto invirtieron en ello. “Como Antea somos una sociedad privada pero como no podemos intervenir en vialidades públicas, nosotros reparamos lo que dentro de nuestra propiedad pasó”, detalló. Explicó que todos esos trabajos ya están realizados y a la fecha operan de manera normal. “Al interior se nos llevó el socavón este que se hizo ahí en la calle y nos tumbó una barda perimetral que teníamos, entró muchísimo lodo a los estacionamientos, se afectaron algunos sótanos”, indicó.

