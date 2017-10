Universitario trabajará en metodologías de diag. temprano del cáncer

POR JAHAIRA LARA Noticias Con el propósito de desarrollar una nueva metodología que permita el diagnóstico de cáncer de mamá en etapas temprana -proyecto que surge de la línea de investigación en Visión Artificial, coordinado por el investigador Luis Alberto Morales Hernández-; un estudiante del Doctorado en Mecatrónica de la Facultad de Ingeniería Campus San Juan del Río, hará una estancia técnica científica en el Laboratorio Europeo de Radiación Sincrotrón, situado en Grenoble, Francia.Del 23 de octubre al 15 de diciembre de 2017, Marco Antonio Garduño Ramón, realizará esta visita para conocer de primera mano los últimos avances en materia de rayos X y sus aplicaciones en imágenes y nuevas tecnologías para la detección de enfermedades y así continuar con el desarrollo de la nueva metodología.

Precisó que se trata de la continuación del artículo “Supportive Noninvasive Tool for the Diagnosis of Breast Cancer Using a Thermographic Camera as Sensor”, publicado en la revista “Sensors” como resultado de la tesis de la universitaria Sofía Vega Mancilla; donde se expone la implementación de un sensor termográfico como propuesta de solución para atender dicha problemática de salud.

El cáncer de mama, indicó, es una de las principales causas de muerte en mujeres.

Actualmente, el método estándar para realizar un diagnóstico temprano es la mastografía, sin embargo, ésta puede ocasionar daño residual cuando se efectúa de manera frecuente.

Además de que este tipo de procedimientos es de difícil acceso para zonas del país con rezago económico.

Pero la utilización de termografía óptica basada en sensores infrarrojos es más barata y no es invasiva.

Aunque aún no puede generar un diagnóstico como la mastografía -pues solamente da un indicio basado en diferencias de temperatura en la simetría corporal- la información que arroja puede ser utilizada e interpretada por un especialista en un centro de salud.

El estudiante de Ingeniería San Juan del Río detalló que entre las actividades que llevará a cabo en el centro de investigación será participar en los experimentos y montaje de equipos; conocer la aplicación de la termografía y la correcta interpretación de las imágenes de rayos X; efectuar pruebas con prototipos elaborados en la UAQ; así como la colaboración con una gran cantidad de científicos para estrechar lazos institucionales.

Para llevar a cabo esta visita recibió apoyo económico por parte de la Autónoma de Querétaro; del Consejo Internacional para la Ciencia (ICSU, por sus siglas en inglés), gracias a las gestiones realizadas por los doctores Luis Morales Hernández e Ibrahim Serroukh; y del ESRF, quien proporciona todas las facilidades para dicha estancia