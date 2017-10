Se invierten 150 mdp para rehacer el Dren “El Arenal”

Para reducir efectos de las contingencias pluviales

POR MANUEL PAREDÓN Noticias Con 150 millones de pesos, el gobierno municipal rehará el dren el Arenal a fin de reducir al máximo los efectos de las contingencias pluviales. Repercutirá favorablemente en beneficio de de 279 mil habitantes de las 49 colonias que se encuentran en las márgenes de ese canal. En rueda de prensa Aguilar Vega, anunció las obras que prevé terminar el mes de mayo del año entrante antes de la siguiente temporada de lluvias.

El dren se encuentra completamente deteriorado, destruido, los causes no están perfectamente definidos, y hasta va por debajo del anillo vial Fray Junípero Serra afectando a toda esa zona de la ciudad con aquel torrencial aguacero que se presentó. Los recursos, inicialmente estaban previstos para a construcción del corredor turístico de Santa Rosa Jáuregui que unos 200 comerciantes no aceptaron y no se hará, pero de todas manera destinará 100 millones de pesos para obras en las comunidades de esa demarcación.

Dijo que debido a las afectaciones sufridas por los queretanos que viven cerca del dren del Arenal a causa de las lluvias, el gobierno municipal, asumió la decisión de no postergar la ejecución de las obras requeridas a fin de reducir al máximo la posibilidad que vuelva a suceder un evento de esta natura.

Para tal fin, se tomó la determinación de redireccionar 150 millones de pesos que inicialmente estaban previstos para el corredor turístico de Santa Rosa Jáuregui y destinar todo este recurso a la obra pluvial referida que iniciará lo más pronto posible. La adecuación del dren del Arenal vendrá a repercutir favorablemente en beneficio de 279 mil personas de las 49 colonias que se encuentran en las márgenes del canal en el tramo que va desde la presa “El Cajón” hasta llegar a Pirineos, señaló.

Detalló que el dren tiene una longitud de 18.6 kilómetros y el proyecto contempla rectificar el tramo que se encuentra entre Juriquilla y Jurica a fin de proteger un área de aproximadamente 930 hectáreas,. En el primer paso, se realizará un estudio a fin de determinar cual es la mejor manera de implementar esta acción ya que se quiere reducir este riesgo lo más que sea posible.

Una vez que la Conagua apruebe los estudios, arrancará las obras. Marcos Aguilar Vega hizo hincapié que esta decisión no significa que abandonará a la población de Santa Rosa Jáuregui y dijo que quien recurra a este discurso, falseará la información y acciones conscientemente mentirosas ya que para el 2018, se tiene prevista una inversión global de 100 millones de pesos para las comunidades de Pie de Gallo, la Gotera, Palo Alto, La Cantera, La Joya, Charape de la Joya, Presita de San Antonio, Llano de la Rochera, El Herrero, Puerto de Santiaguillo, Cerro Colorado, Las Lajitas, El Pedregal, Montenegro, entre otras.

Este monto, se suma a las inversiones en obras públicas realizadas en toda la administración municipal, lo que redundará en un total de casi 300 millones de pesos. Dijo que la trasferencia de recursos anunciada, se determinó a raíz de la consulta tenida con comerciantes de la cabecera delegacional y la mayoría votó a favor de la obra planeada por la administración municipal. Las obras para las comunidades Santa Rosa Jáuregui, consistirán en alumbrado público, agua potable y drenaje sanitario.

Comentarios

comments