Proyectan sacar oficinas gubernamentales del CH

POR LETICIA JARAMILLO Noticias Está en estudio el proyecto de una ciudad de gobierno fuera del primer cuadro, para definir cuántas dependencias serían susceptibles de salir porque no serían todas y cuántas tendrían que ser reubicadas, sobre todo las que pagan alguna rente, informó el Oficial Mayor del Poder Ejecutivo, José de la Garza Pedraza.

Entrevistado en el marco de la comparecencia ante diputados de la LVIII Legislatura, en el quinto y último día de la glosa del II Informe de Gobierno, dijo que la inversión que supondría la descentralización de las dependencias de gobierno sería muy fuerte, pero además el estudio no significa que se vaya a lograr.

Señaló que son muchas las dependencias que podrían salir, aunque también aclaró que no pueden ser todas, se tendría que definir cuáles si y cuáles no, dependiendo de la afluencia de ciudadanos que tengan cada una de ellas. Donde el ciudadano no participa tanto no sería tan relevante el cambio a un lugar de mayor acceso.

De la Garza Pedraza puntualizó que este proyecto no está aún autorizado, la instrucción del Gobernador fue que se hiciera el estudio y el año que entra con base en la información que se tenga se haría la propuesta.

Afortunadamente el gobierno tiene predios en diferentes puntos de las afueras del municipio, de manera que este no sería el problema, sino la inversión en la construcción que sería muy fuerte para que realmente tenga un impacto relevante. Por cuanto hace al personal pensionado y jubilado informó que actualmente son1 mi 661 y en contraparte son más de 5 mil 649 los trabajadores en activo.

El pago mensual es de 29 millones a los primeros contra 100 millones a los activos, lo que hace un monto anual de 460 millones de pesos por este concepto. En proceso de pensionarse hay 60 personas que han solicitado su jubilación y cada año es una cantidad similar, enfatizó En su exposición, el Oficial Mayor dijo que actualmente hay 608 puntos de internet gratuito en el estado, de los cuales 327 están en escuelas desde el nivel preescolar hasta profesional y suponen un gasto de 3.89 millones de pesos.

Comentarios

comments