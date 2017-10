Costará 2 mdp reparación de socavón de Paseo Camelinas

Informó la delegación Querétaro de la SCT

DIEGO ARMANDO RIVERA Noticias La reparación del socavón que apareció en Paseo Camelinas, a un costado de la Plaza Antea tendrá un costo de dos millones de pesos, aseguró el director del centro Querétaro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Ricardo Ortiz Estrada. Explicó que ya se presentó un proyecto de intervención, el cual se está sancionando para que se lo más adecuado.

“Ya presentaron un proyecto y lo estamos sancionando nada más para ver que sea los más adecuado”, indicó. Detalló que este consiste en conducir adecuadamente el agua para que no vuelva ocurrir lo mismo; es decir, deberán cambiar la trayectoria del canal existente para que no haya remolinos. “Cambiar un poquito la trayectoria del canal existente, que es suficiente, pero necesitamos cambiarla para que no haya remolinos”, precisó.

La inversión será de dos millones de pesos y solo basta ponerse de acuerdo con los otros dos órdenes de gobierno, por lo cual esperan empezar obras en dos semanas y tardar en ellas tres semanas más. “Nosotros creemos que en dos semanas ya empezaremos; de hecho ya hay equipo ahí. Eso nos tardamos tres semanas en hacerlo nada más, no tiene ningún problema”, señaló.

LIBRAMIENTO APASEO – PALMILLAS En otro informó que sumarán tres retornos más al Libramiento Apaseo – Palmillas y esperan antes de junio ya estén abiertos los de Amealco. “Hay todavía programados tres retornos más, entronques. El de Huimilpan lo empezamos la próxima semana y lo terminamos la última semana de enero; luego viene Amealco, Amealco dos y el de Coroneo se viene a tres años todavía”, señaló. En este contexto recordó que ya está funcionando el TAG desde hace 40 días y eso ha permitido que usarlo ya sea algo conveniente para el transporte pesado. “Estamos llegando ya a 12 mil vehículos diarios, de transporte pesado debe andar el 50 por ciento”, indicó.

