Dan premio Sajárov a oposición venezolana

Notimex Caracas. – La comunidad internacional dio hoy un nuevo revés al reconocer hoy la actividad de la oposición democrática y los presos políticos de Venezuela. El Parlamento Europeo concedió el Premio Sajárov a la libertad de conciencia en lo que debe de significar un fuerte respaldo a la oposición venezolana para que continue su labor de contrapeso al régimen del gobierno del presidente Nicolás Maduro.

El galardón comprende a los 391 presos políticos que al 22 de octubre pasado había contabilizado el Foro Penal Venezolano. En cuanto a la oposición, se reconoce la labor de la legislativa y virtualmente proscrita Asamblea Nacional (AN), representada por su presidente Julio Borges. A su vez Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos y Andrea González, representan a los presos políticos.

La funciones legislativas de la AN se las atribuyó la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el 4 de agosto pasado, a la cual se encuentran sometidas todas las instituciones del Estado. Empero, la AN fue electa en diciembre de 2015 y quedó en manos de la oposición, cuyos partidos se encuentran aglutinados en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). El presidente de la AN, Julio Borges, quien el pasado domingo cumplió 48 años de edad, fundó el partido Primero Justicia y es diputado por el estado Miranda.

El legislador realizó la primera semana de septiembre una gira europea para denunciar al situación en su país, y en la cual Lilian Tintori, esposa del preso político Leopoldo López, no pudo acompañarlo.

