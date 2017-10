Suman 90 sanciones contra taxis ejecutivos irregulares

DIEGO ARMANDO RIVERA Noticias Suman 90 multas contra conductores de vehículos que brindan el servicio de taxi ejecutivo sin el permiso correspondiente, la mayoría de ellos de Uber, aseguró el director del Instituto Queretano del Transporte (IQT), Alejandro López Franco. El funcionario estatal recordó que la infracción es de 75 mil pesos -la cual se ingresa a la dirección de Ingreso de Gobierno del Estado- y el vehículo se lleva al corralón, aunque aclaró que su intención no es recaudar sino garantizar la seguridad de usuarios y choferes.

“Nosotros no tenemos un fin recaudatorio o persecutor; nosotros lo que estamos buscando es que se cumpla la norma y que garanticemos la seguridad de los usuarios y también la certeza de quienes están dando el servicio”, indicó. López Franco insistió en que este tipo de servicios no dan garantías a los usuarios y como ejemplo mencionó que la semana pasada hubo un incidente y los pasajeros que resultaron con daños no pudieron acceder a ningún tipo protección porque no tenía seguro el vehículo.

Explicó que quienes si están en un proceso regular, cuentan licencia tipo C y diversas medidas de seguridad que protegen a los clientes. “Entonces invitar a los usuarios y decirles que tenemos 21 plataformas autorizadas. Vamos a publicar el nombre de las plataformas para que ellos vayan seleccionando poco a poco”, precisó.

POSIBLE AUMENTO DE SANCIONES En este contexto explicó que incluso esperan la comunicación ayude a reducir el número de estos servicios, pero si persiste, advirtió, podría haber un aumento en las sanciones. “Esperamos que no (sea necesario incrementar las multas) porque los propietarios de vehículos que daban el servicio irregular lo dejen de hacer.

Si esto no ocurriera si podría incrementar, pero nosotros esperemos que se deje de prestar este servicio irregular en beneficio de ellos mismos pero también de los usuarios”, señaló.

