El Senado es la siguiente parada: HC

POR LUIS MONTES DE OCA Noticias El diputado federal Hugo Cabrera asevera que él no tiene padrinos, que ha ganado cinco procesos electorales y perdido uno y que desea seguir sirviendo al pueblo, por lo que esperará la convocatoria de su partido, el PRI, para determinar si se registra o no como aspirante a la candidatura tricolor al Senado.

En una larga entrevista con esta Casa Editorial, hizo un recuento de los logros alcanzados en el segundo año de su gestión como legislador: En este año han sido 16 productos legislativos, que sumados a los anteriores son 71, algunos en los que he sido promovente original y otros donde nos hemos sumado.

En este año tengo dos iniciativas aprobadas y cinco que están por dictaminase.

He abonado en lo cultural, como en el hecho de haber promovido desde la Cámara de Diputados lo referente a la Cabalgata del 12 de septiembre como Patrimonio Cultural Inmaterial de los queretanos, aunque después en Congreso local lo hizo suyo el tema y llevar el nombre de Ignacio Pérez al Congreso del Estado.

Son en este año, 93 giras de trabajo, gestionado 70 millones más los 50 del tecnológico de Querétaro, son 120, que en su conjunto son más de 200 millones en dos años.

Lo de los 300 cuartos adicionales, más las 103 viviendas en Jalpan, los proyectos productivos con Sagarpa para crianza de ganado, misceláneas.

Todo esto que, dijo, con los huertos familiares para las zonas rurales y urbanas, que suman unos tres millones de pesos.

También unos 200 o 300 mil pesos en apoyos directos para uniformes de grupos deportivos de distintas disciplinas, escuelas, donde además se les ha apoyado cuando salen a torneos académicos o deportivos en otros estados.

La gestión directa en materia de Salud, medicamentos, aparatos funcionales… sería prolijo señalar, pero está la gente que puede señalar el trabajo y compromiso de ser un diputado cercano, que se comprometió a escuchar para resolver, para legislar.

A pregunta expresa sobre el hartazgo de la gente hacia los partidos políticos y la clase política, destacó: Si me pongo a proponer iniciativas que no responden a una necesidad social, que son un invento, que es algo sacado de la manga, para tener una numeralia o un incremento en iniciativas, de nada serviría.

Lo que hemos propuesto, agregó, son cosas que la gente está sintiendo, de la gente que tiene sueños, anhelos, que tiene desesperanzas.

Hoy, aseguró, vivimos una democracia que debe ser participativa no solamente en las jornadas electorales, sino que le sirva a la gente, por eso el ambiente de desconfianza.

Ese es el gran reto.

Por eso, el hartazgo, el ambiente de desconfianza.

A ver, argumentó: de que me sirve la alternancia o tal funcionario si yo sigo igual o peor.

Por eso, en mi caso tiene ese doble filón: soy un político que estoy cerca de la gente y que me he ganado el voto, lo que me permite interpretar a la gente y, sin triunfalismos, siento que venimos abonándole al trabajo, a que la gente por lo menos diga: lo que corresponde al diputado federal… pues ahí vamos y por eso, finco mi aspiración a seguir sirviendo a la gente.

No es aseveró Hugo Cabrera, un tema de apetencia de poder, han sido 30 años de venir escalando y de demostrar que la “meritocracia” también puede ser la forma de hacer política.

—¿Por qué ser senador? —Indudablemente cuando se ha trabajado por Querétaro durante 30 años, con contacto permanente con la sociedad.

Cuando la vocación, no una chamba, no una coyuntura, sino una verdadera vocación y convicción en el servicio a los demás, se procura escalar y caminar peldaño por peldaño y esa es la historia de mi vida personal y profesional y estimo que el Senado es la siguiente parada, el siguiente espacio en donde puedo servirle a los queretanos, ser un representante de esta entidad federativa, dado que entiendo perfectamente la naturaleza del Senado, un representante de las entidades federativas que tiene en su responsabilidad, quien dirima controversias entre las entidades, ser el responsable de los nombramientos de altos funcionarios del gobierno federal, de las relaciones diplomáticas desde el Poder Legislativo, ser un embajador y generar condiciones para que Querétaro siga siendo referente del as buenas noticias.

Además de retomar el rumbo en algunas cosas, que pueden ser mejores en el estado, como un proceso de mejora continua.

Estimo que ser Senador sería un honor, pero sobre todo una gran responsabilidad, reconocer que hacia el interior del estado, ese Querétaro vivo, se reconozca el esfuerzo.

El Senado sería una gran oportunidad de dar resultados, como ha sido el caso de un servidor durante muchos años.

Dices dar resultado, pero este ha sido un mensaje de generaciones de políticos de tu partido y la verdad que el país no está en jauja.

La gente ya no quiere partidos políticos y cada vez nacen más, fueron más de 80 candidatos independientes a la Presidencia de la República, qué solo atomizan los votos.

Del Senado solicita la sociedad que se merme y de los diputados el cuestionamiento es ara qué 500, ya no se quieren los Plurinominales.

Hay un hartazgo y es palpante y palpitante: ¿Qué le dices a la gente que ya no cree en los partidos ni en la clase política, en las promesas y que no cambien las cosas? —Precisar primero que no son tiempos de campaña, no estoy en este momento solicitando el voto, porque no soy ni siquiera precandidato, sabré esperar los tiempos de mi partido, que haya una convocatoria, determinar cuál de los dos métodos en caso de los senadores.

En principio me gustaría ser el abanderado de mi partido por Querétaro.

Coincido y le doy la razón a la sociedad, no como un acto de concesión graciosa, si no, porque he estado… no obstante las responsabilidades públicas… yo siempre he estado del lado de la sociedad, porque las responsabilidades que he tenido de carácter de elección popular, siempre han sido sustentadas con el voto de la gente “a mí no me ha puesto la nomenclatura de mi partido, yo no tengo padrinos, el padrinazgo que he tenido es el de la sociedad y ha sido el de los resultados.

He ganado cinco elecciones y perdí en el 2006, en una coyuntura política compleja, simplemente pongo el marcados 5-1, con dos consultas a la base que fueron abiertas y las he ganado.

Insisto ni siquiera con la nomenclatura ha habido por supuesto quienes me han apoyado, quienes han sido importantes piezas en mi tarea política, pero no tengo un ´padrinazgo y tan es así que he trascendido en 30 años de carrera política desde líder estudiantil en la secundaria, cuando estaba el gobernador Rafael Camacho Guzmán, juvenil con Mariano Palacios Alcocer; con Enrique Burgos siendo él el gobernador y yo presidente municipal, en las dos campañas del Lic.

Ortiz Arana, fui secretario particular del presidente del partido, diputado local, en la reconquista del PRI del palacio de la Corregidora con José Calzada, ser funcionario de la Secretaria de Gobierno, delegado federal de Sedatu y ser candidato en esta etapa donde desgraciadamente para mi partido y para mí, cuando en el 2015 se quedaron cuadros muy valiosos que no se alcanzó el triunfo y que tuve yo la voluntad popular.

De los candidatos independientes dijo tener escepticismo, porque como en toda actividad es importante la formación, preparación: si me gusta el futbol y quisiera jugar en la Euro Copa sólo por ser aficionado, sería un despropósito.

“Quiero ser senador porque me he preparado para ello, no sólo académicamente, pero tengo la formación en la calle, en esa parte donde hoy la sociedad exige resultado, pero hay líneas paralelas en donde no hay comunicación entre la sociedad y sus políticos, porque muchos no bajan, están en el olimpo, se siente intocables, que no tienen necesidad de tocar base con la base, porque han usufructuado las decisiones de la nomenclatura política, de las figuras encumbradas en ese momento.

Del tema de la seguridad aseveró que ha hecho suyo, cuando la gente con mucha desesperación me dice de robos de auto, casa, negocio, por eso he propuesto que en caso de robo a vehículo, desde le cristalazo, que quienes cometan este tipo de delito no anden en la calle, que durante su proceso no se burles de la gente, ve la impunidad y ese aspecto de “aquí no pasa nada”.

He solicitado en mi iniciativa sobre extorción telefónica, que en Querétaro se ha incrementado un 300%.

No digo que aquí se cometa la extorsión, sino que somos víctimas de la extorsión y las empresas telefónicas nos deben mandar un mensajito advirtiendo de los números relacionados con extorsiones para no contestar.

En el caso de robo a casa habitación y robo a negocio estoy proponiendo esquemas de indemnización.

El estado Mexicano si no cumple con la seguridad, que indemnice a los agraviados.

—El estado Mexicano somos todos los que pagamos impuestos también y ¿propones que de nuestro dinero también paguemos lo que están robando? ¿Tenemos que pagar para seguir manteniendo a los delincuentes? —Finalmente tenemos que buscar una manera de compensar a aquellos que están perdiendo su patrimonio…”claro que no es lo ideal… tenemos por supuesto que ir aparejado con acciones que reviertan la situación de la descomposición del tejido social.

Por eso este año, del a Cámara de Diputados unos 70 millones de pesos los hemos direccionado en obra pública, que junto con los del año pasado son casi dos millones de pesos, para obras que van más allá de los colores partidistas, porque te puede dar testimonio el presidente de Tolimán; Tequisquiapan; Pinal de Amoles, Landa, El Marqués.

Son puntos geográficos diferentes, partidos políticos diferentes y más allá de nuestro distrito.

—Lo que estás señalando en este recorrido, es que ¿la gente le tiene confianza a Hugo Cabrera y no al PRI? —Creo que la sociedad desmitificó la posibilidad de la alternancia.

En el 97 se inauguró en Querétaro, antes que en todo el país en el 2000.

Vinieron dos gobiernos de Acción Nacional y la gente dijo: vamos a voltear la cara otra vez hacia el PRI y ganó José Calzada.

La gente está votando por la persona y por el proyecto y muestra de ello en el 2015 jugué en el Primer Distrito para diputado federal y no ganó mi amigo y candidato a gobernador.

Cuatro distritos locales tiene ese primer distrito federal, se ganaron dos, 12 ayuntamientos, el PRI ganó tres y tu servidor tuvo una diferencia de casi 12 mil votos.

—Tuvieron más confianza en ti que en el partido? —Tuvieron confianza en el candidato a diputado federal… —Que se llama Hugo Cabrera… Es cierto, si me tuvieron confianza pero no es una confianza… no son cheques en blanco, en política no puede haberlos, ni voto escriturado.

Estoy convencido que si no hay resultados anteriores, no hay refrendo.

Yo me veo como candidato y como senador en un esquema cercanísimo por eso contacto ciudadano.

—¿Cuándo determinan quien será su candidato a la presidencia de la República, porque de ahí se deriva todo? —Después del 20 de noviembre se expediría la convocatoria y en el caso de los senadores, si es convención de delegados y si hay más de un precandidato las precampañas arrancarían el 14 de diciembre… —¿Tendrán candidatos el 28 de diciembre? —Es un día emblemático, no creo que sea ese día precisamente.

El candidato, candidato, estará en febrero y los federales a finales de marzo.

—¿Hay crimen organizado en Querétaro? —Estamos amenazados —En canjes de armas las mamás de Santa Rosa Jáuregui entregaron 49 granadas, tenemos el problema de huachicol, el robo al ferrocarril y apenas cruzando las fronteras con Guanajuato tenemos a los huachicoleros vendiendo abiertamente al paso de la Policía Federal sin que se les diga ni haga nada.

Aquí agarraron al “H”, a Tony Tormenta; en tu tierra mataron al Kike Plancarte, al faraón en San Juan del Río y cuando preguntamos si hay o no, todos los políticos dicen que no.

Si no hay crimen organizado de dónde sale todo esto, dónde se vende el producto… ¿La percepción ciudadana está equivocada? —te preciso: he sido enfático en señalar que los índices de delincuencia en Querétaro han crecido y la respuesta mía han sido en dos y pronto serán tres… he presentado iniciativas que respondan a la necesidad social que vive el país y mi estado.

Los queretanos reconocen en muestras del INEGI que han cambiado sus conductas respecto al tema de seguridad.

No quieren salir a determinadas horas, no quieren ir ataviados, rehúyen a los cajeros automáticos a determinadas horas, las mujeres no quieren pasar por determinadas zonas.

Hemos cambiado las conductas.

Invertimos mucho dinero en materia de seguridad.

Los fraccionamientos están apostándole a cerrarse, amurallarse.

Es un error no reconocer que los índices de la delincuencia.

Dos, inversión en obra pública que le abone al restablecimiento del tejido social: espacios deportivos.

Al queretano le preocupa su vivienda y en este año, hemos invertido para terminar 103 casas en Jalpan, gestionadas por un servidor, con una inversión federal de 15 millones de pesos con un modelo de autoconstrucción (unos 145 mil pesos por casa) que tiene dos recámaras, el espacio de sala comedor y un baño, para gente que no tenía casa y que habitaban casas de láminas de cartón, rentaban o vivían con su suegra, que es peor que otra cosa (bromeo), según crónicas de la gente.

—Pero solamente se están creando cinturones de miseria y de violencia.

—Te refuto, ya no son los pies de casa eran de un gobierno anterior al de Enrique Peña Nieto.

Aquí son casas completas, un espacio decoroso.

—¿Con cuántos metros de construcción? —No recuerdo pero lo checamos.

Pero es bastante decoroso y pagan una parte económica, unos 30 mil pesos, con mano de obra y dinero directo… pero quién compra una casa con esa cantidad.

La charla con Hugo Cabrera, se prolongó y en obvio de espacio, dejamos sus conceptos para otra ocasión, pero aseveró: con este tipo de cosas estamos paliando para que a gente no se quiera ir a estados unidos o preferirá trabajar y no meterse en la delincuencia organizada.

No niego de que exista en Querétaro, tengo mi percepción de que si han pasado cosas.

Pero los Apaseos no son Querétaro, Los huachicoleros venden fuera del estado… pero estamos amenazados, por supuesto que lo estamos porque Querétaro no es una ínsula.

