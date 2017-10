Apesumbrada la Iglesia Católica ante asaltos recientes a parroquias

POR MANUEL PAREDÓN. Noticias La Iglesia Católica está apesadumbrada por los asaltos que recién sufrieron sacerdotes en las parroquias de La Cañada, El Capulín y El Galomo. En la misa que celebró en La Congregación a las 12:00 horas de ayer el padre José Luis Villanueva García dio a conocer algunos detalles de los dolorosos acontecimientos.

Luego, en entrevista, el religioso confirmó lo ocurrido en particular al párroco de La Cañada presbítero Sergio Martínez Duarte que cuando se encontraba en la Casa Parroquial, fue sorprendido por unos desconocidos que lo amenazaron para robar su automóvil, dinero en efectivo y objetos personales. Antes de darse a la fuga, lo maniataron. En la parroquia de El Capulín, a unos kilómetros de San José Iturbide, el vicario, fue también atracado; lo desnudaron, dejaron en calzoncillos y amarraron.

El padre José Luis Villanueva García, tiene entendido que no sólo en esa parroquias ocurrieron estos lamentables hechos sino también en la parroquia de la comunidad de El Galomo, en fechas casi juntas. El religioso lamentó lo acontecido porque se ha perdido el respeto a Iglesia, a sus ministros y a las casas de éstos; entonces, todo está permitido y si todo esta permitido, nadie tiene seguridad, afirmó. Si esto, abundó hacen con un ministro de culto que no le hace mal a nadie, qué puede esperar cualquier persona; todo esto quiere decir que los ladrones no tienen temor de Dios, lamentó.

Se ha visto que crece la inseguridad, acotó. Ante estos acontecimientos, extremarán las medidas de seguridad y las debidas precauciones ya que dijo a veces son un poco confiados. Comentó que hasta estos momentos desconocía que si los ladrones se llevaron algunas cosas sagradas pero al actuar en contra de los sacerdotes que representan a Dios, se podría decir que se trata de hechos sacrílegos porque no se tiene respeto de la figura que representan. Compartió que alguna persona comentaba que estos sujetos ya no quieren trabajar y toman lo ajeno cuando debían de esforzarse de tener lo propio, fruto de su trabajo. Pidió que se conviertan y que no cometan estas barbaridades.

Comentarios

comments