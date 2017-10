Trabajaremos de inmediato con quien triunfe en la elección: FDS

POR DIEGO RIVERA Noticias El gobernador, Francisco Domínguez Servién garantizó que comenzará a trabajar de inmediato con quien gane la elección de la rectoría de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). “Quien la comunidad universitaria haya escogido como rector o rectora, gobierno del estado está listo para trabajar de forma inmediata; no el día que tome posesión, sino de forma inmediata con todas sus directoras y todos sus directores de las diferentes facultades y demás áreas”, indicó.

Respecto a los señalamientos hechos por la Comisión Electoral de que detectaron la presencia al interior de diversas instalaciones de funcionarios de gobierno del estado durante la jornada electoral, respondió que hay incluso miembros de su equipo de trabajo que dan clases o toman clases de maestría y doctorado. “Dentro de gobierno del estado y de mi gabinete hay catedráticos y hay alumnos y con todo respeto a la universidad, aunque estuvieran en su proceso electoral, yo no iba a prohibir a mi gabinete fuera dejar de ir a dar clases o ir a tomar clases”, indicó.

Incluso aclaró que son miembros de la comunidad universitaria y tienen derecho a votar. “Si quisieran en su derecho, también pudieron ir a votar- o si todavía están las casillas abiertas- ir a votar, porque son alumnos y son maestros y están en su derecho”, aseveró. Sin embargo, aclaró que si hay intromisión de personas que no son parte de la comunidad universitaria es algo que se deberá acreditar, incluso, indicó, que de ser así también gobierno del estado actuaría en consecuencia.

FEPADE Respecto a la discusión que se dio en el Senado de la República por la destitución de Santiago Nieto Castillo como titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales (Fepade), dijo no tener información al respecto. “Lo único que sé es que hoy estuvieron en el Senado de la República tanto el procurador en funciones como el exprocurador de la Fepade, Santiago Nieto y algún grupo de senadores, entre ellos encabezados por Roberto Gil (…) está apoyando la restitución”, indicó. Por lo tanto prefirió no emitir una opinión al respecto, pues es un tema de competencia de la cámara alta. “Vamos a ver qué pasa, yo no me quiero meter, es un tema que le toca únicamente al Senado de la República”, señaló.

