Martin Garrix, el mejor Dj del mundo

Notimex El productor holandés Martin Garrix, intérprete de temas como “Animals”, “In the name of love” y “Scared to be lonely” es, por segunda ocasión consecutiva, el mejor Dj del mundo.

Esto de acuerdo al ranking anual de la revista “DJ Mag” que muestra cómo este músico encabeza el listado tras una votación que se hizo entre el público de varios países.

Asimismo, la dupla belga Dimitri Vegas & Like Mike, que en 2015 estuvo en el número uno, ahora se mantiene en el segundo lugar, tras haber visitado este mes la Arena Ciudad de México.

Por su parte, Armin van Buuren, quien ha sido el único cuatro veces “el rey” de la música electrónica (de 2007 a 2010), ahora subió una posición, respecto al año pasado y se colocó en el tercer peldaño.

Mientras tanto, el realizador Hardwell sigue descendiendo, ya que en 2013 y 2014 llegó a la cima, pero al año siguiente bajó al segundo, en el 2016 al tercero y actualmente está en el cuarto lugar.

Otra personalidad que se ha mantenido en la popularidad de la gente ha sido Tiësto, quien por cuarta ocasión está en el número cinco, del Top 100.

