Con ilusión Roca Rey

POR JOSÉ LUIS JIMÉNEZ FOTOS DE MIGUEL CRUZ Noticias El empresario Juan Arturo Torres Landa, hizo la presentación del diestro peruano Andrés Roca Rey, quien comparecerá junto a Pablo Hermoso de Mendoza, Arturo Saldivar y el rejoneador Leo Valadez este sábado 28 de octubre en la Plaza de Toros de Provincia Juriquilla.

Roca Rey, torero sensación en los ruedos españoles y franceses, dijo sentirse ilusionado por volver a esta bella plaza que siempre le deja buen sabor de boca “es la primer plaza que pisé en México y en la que siempre he encontrado las puertas abiertas”.

La conferencia fue organizada en el elegante salón del Club de Golf Juriquilla, escenario acorde con la importancia de los dos ponentes.

Los aficionados a la fiesta brava ya se están relamiendo los bigotes por ver este cartel que será coronado con ganado de las ganaderías de Marrón y Los Encinos.

Roca Rey habló de su exitosa temporada en España, “temporada de triunfos pero también de golpes y de accidentes que me ha servido personalmente y profesionalmente”, recordando la cornada que sufrió en julio pasado en Pamplona.

¿Pero cómo viene el torero peruano? “un momento bonito en el que tengo corridas aquí en México y vengo con ganas de disfrutar y de triunfar.

Juriquilla es la primera plaza que pisé cuando vine por primera vez a México.

Aparte de que está bonita tiene un sabor especial.

Personalmente me llena de ilusión”, dijo.

E hizo un análisis de sus alternantes: “Pablo Hermoso (de Mendoza) ha revolucionado el mundo del rejoneo, (a Arturo) Salvidar yo le abría plaza, y con Leo empecé en Aguascalientes, competimos juntos y creo que es un cartel bonito y de (todos tengo) buenos recuerdos”.

Sobre la calificación de figura mundial que se le ha otorgado, dijo que “yo me dedico a torear, no a hablar, yo me entrego e intento dar un espectáculo bueno y es la gente la que decide eso”.

Tomó la palabra el anfitrión, Juan Arturo “El Pollo” Torres Landa refirió que en sus 50 años de taurino, sólo una vez había salido tan impresionado como con Andrés Roca Rey con su reciente quite de gaoneras, “y eso es lo que lo hace ser el número uno, porque se arriesga a pesar de su juventud”.

Dijo que ya estaba a punto de agotar la taquilla, “quedan muy pocos boletos, espero que hoy mismo podamos decir que están agotados los boletos, pero pueden ir a la taquilla del Club de Golf Juriquilla y a Tacos El Pata de Constituyentes, o llamar al 2342196”.

