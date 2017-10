Emociona a presidente de Academia de Hollywood nom. de “Tempestad”

Notimex El documental “Tempestad”, de Tatiana Huezo, es una de las 92 películas que están en evaluación para ser nominadas al Oscar como Mejor Película en Lengua Extranjera, y al presidente de la academia de cine estadunidense, John Bailey, asegura que se trata de una producción maravillosa.

“Me encanta la película, me parece que es una película muy importante y que este año el comité de selección mexicano haya decidido proponer este documental fue una elección muy valiente y la aplaudo muchísimo”, expresó el director de fotografía, quien asumió la presidencia de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood hace apenas dos meses. Bailey participo en una charla con los medios de comunicación, a propósito del programa “De México a Hollywood y los Oscar” que promueve en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

“Tenemos 92 países distintos que han presentado películas y me siento muy orgulloso de que México haya presentado un documental hecho por una mujer directora, que habla de las experiencias tan traumáticas que la gente tiene que soportar en su casa. ”Yo vi esta película el año pasado, la presentaron para el premio de la Sociedad Americana de Filmógrafía, y tiene una fotografía maravillosa. La cinta esmaravillosa (…) no puedo expresarles cuánto me gusta y celebro que continúe la tradición de ver siempre filmes mexicanos nominados para el premio de Mejor Película Extranjera”, agregó.

Visiblemente emocionado al hablar de cine mexicano, Bailey recordó que fue “Amores perros”, de Alejandro González Iñárritu, el largometraje que abrió el camino al cine mexicano dentro de la Academia de Hollywood. Bailey goza de una importante trayectoria como director de fotografía, por lo que no podía dejar de lado su admiración por el trabajo de Rodrigo Prieto y Ernesto Pardo, quien fotografiaron las películas “Silence”, de Martín Scorsese, y “Tempestad”, de Huezo, respectivamente.

Compartió también su satisfacción por que los cinefotógrafos mexicanos se hagan presentes en los premios Oscar, entre ellos el mexicano Emmanuel “el Chivo” Lubezki, quien ha sido galardonado en tres ocasiones de manera consecutiva. “Esta es la razón por la que estamos aquí, queremos que los realizadores mexicanos sepan que a la Academia le importan sus películas”, manifestó el cinefotógrafo, quien presenta en Morelia cada una de las funciones del programa “De México a Hollywood y los Oscar”.

John Bailey compartió también su admiración y conocimiento sobre el cinefotógrafo Gabriel Figueroa, a quien calificó como un genio y uno de los grandes filmógrafos que ha tenido la humanidad. “En 1992 o 93 la Sociedad Americana de Filmografía le dio el Premio Internacional. Yo hablé con mucha vehemencia a favor de que le dieran ese premio y la ironía fue que cuando se lo concedieron, yo no pude estar presente y nunca lo conocí”, comentó el presidente de la Academia de Hollywood.

