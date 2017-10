Continúa búsqueda de menor en Pinal: UPC

POR RUBÉN PACHECO Noticias El Coordinador de la Unidad de Protección Civil en el estado, Gabriel Bastarrachea Vázquez, indicó que la búsqueda del niño arrastrado por el río en Pinal de Amoles ha continuado y sólo resta buscar en una de las cuevas.

La búsqueda del menor en la cueva no se ha realizado, toda vez que los niveles del rio no han bajado y no permite a los rescatistas buscar en esa zona, una vez que se pueda las labores continuarán.

“La cueva requiere condiciones especiales y otro tipo de técnicas y necesitamos principalmente que baje sensiblemente el caudal que trae.

Lo que se hace junto con la comunidad la labor de monitoreo”.

El sábado pasado cuando el nivel del rio descendió, los cuerpos de rescate pudieron revisar la ribera del rio, aunque no encontraron indicios del paradero del menor que fue arrastrado desde ya casi un mes.

