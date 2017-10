Generar alianzas con empresas socialmente responsables: Blanca G.

POR RUBÉN PACHECO Noticias Blanca Gutiérrez Grageda reconoció que uno de los principales retos para la universidad será el tema presupuestario, por lo que propuso generar alianzas y convenios con empresas socialmente responsables. La doctora consideró que el proyecto universitario se tiene que centrar en la transformación de la sociedad, a fin de reafirmar el papel de los estudiantes que puedan ser el motor de la recomposición del tejido social.

“Articularnos con los demás, con ONGs y con empresas, pero empresas socialmente responsables, no los empresarios que nos están llevando a la ruina en este país devastando los recursos naturales. No queremos políticas de vinculación asistencialistas, queremos políticas de vinculación que transformen una realidad social que están cancelando el presente y el futuro de la sociedad mexicana”.

Como prioridad de su proyecto de trabajo para alcanzar las metas en conjunto con los estudiantes, la historiadora apeló al papel de una universidad humanizadora, a fin de que el conocimiento se enfoque a la resolución de problemas sociales y no de pequeños y grandes grupos empresariales. “El proyecto educativo en el que creo es de una universidad profundamente humanizadora, el conocimiento al servicio del capital es una mercancía, al servicio de la comunidad es un valor; por ello siempre he hablado de una ética con responsabilidad social”.

En lo laboral, la doctora apeló a recomponer el tejido social entre el sindicato y la universidad, por lo que consideró que para ello debe existir el respeto hacia la libertad sindical. Asimismo, la propuesta de la académica se basó en la descentralización de la administración, lo que implicaría una planeación democrática, y con ello congelar sueldos de funcionarios de primer nivel dentro de la UAQ.

“En el tema del sindicato mi postura es muy clara y firme, respeto; no intromisión en asuntos que son de libre competencia de los trabajadores, si exigimos autonomía allá afuera hay que aplicarla aquí adentro”. Gutiérrez Gradeja cuestionó los dichos de la candidata Teresa García Gasca, en el sentido de afirmar que dentro de la universidad existe corrupción en algunas áreas, por ello invitó a su contrincante a probar y señalar quiénes son los corruptos y no hacer señalamientos sin antes corroborarlos.

“Insisto doctora Tere, en el tema de la corrupción en última instancia la responsabilidad última de que no allá aviadores y que no exista corrupción y compadrazgos en la asignación de cargas horarias, es el Rector y el Secretario Académico, y yo te puedo asegurar que han hecho un muy buen trabajo. Me preocupa ese pronunciamiento porque no veo lo que tu señalas”.

Asimismo, se dijo preocupada por la propuesta de Arturo Castañeda Olalde, pues propone el sistema de recibos en ceros, consistente en que los alumnos de bajos recursos económicos no paguen sus cuotas; por ello la candidata cuestionó la propuesta al afirmar que la misma no está basada en un diagnóstico que revele si esto no llevaría a la universidad a una situación compleja en materia de recursos.

En materia docente, se dijo alarmada por la situación del personal contratado por la vía de honorarios, pues en algunas facultades este tipo de profesores rebasa a los de tiempo completo; además, la mayoría de ellos solo cuentan con el nivel licenciatura. “Hay que apoyarlos para que puedan hacer estudios de posgrado. Vamos a trabajar de manera muy clara en el principio de transparencia, las plazas de tiempo completo, los estímulos, las promociones se van a hacer únicamente por méritos”. Propuso aumentar en 50 por ciento el sueldo actual de 40 pesos la hora a profesores.

