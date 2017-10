Traición si gobernadores juran en “Constituyente”

EFE Caracas. – La exdiputada María Corina Machado, coordinadora de uno de los partidos de la oposición venezolana, alzó hoy la voz contra la “traición a la lucha ciudadana” que, a su juicio, representaría que los cinco gobernadores opositores electos en las regionales presten juramento ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

El presidente Nicolás Maduro y la jefe de la ANC, Delcy Rodríguez, han dejado claro que los gobernadores no podrán tomar posesión si no se juramentan antes ante este suprapoder no reconocido por la oposición por su supuesto origen ilegítimo y su presunta naturaleza antidemocrática.

“Un gobernador NO PUEDE reconocer -ni directa, ni indirectamente-a la constituyente cubana. Eso sería traicionar la lucha ciudadana”, escribió Machado en su cuenta de Twitter, en reacción a las consultas que los gobernadores electos de la oposición mantienen con la sociedad civil antes de tomar una decisión sobre la exigencia de Maduro.

La que fuera la diputada más votada del país en las parlamentarias de 2010 -hoy inhabilitada para ejercer cargos públicos- declaró que las regionales del 15 de octubre tenían como objetivo “imponer la ‘subordinación’ de la oposición a la fraudulenta Constituyente” que, según Machado y otras voces, está inspirada en el sistema político de Cuba.

La coordinadora de Vente Venezuela era junto al alcalde caraqueño privado de libertad Antonio Ledezma la voz más relevante de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que se mostró en contra de participar en los comicios, al considerar que no existían las garantías suficientes y serviría para legitimar a “la dictadura”.

